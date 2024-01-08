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        Karabük'te kayaların düşmesiyle kapanan demir yolunu kullanacak yolcular servislerle taşınacak

        Karabük'te kayaların düşmesi sonucu kapanan demir yolunu kullanacak yolcuların, hat açılıncaya kadar tren istasyonları arasında servislerle taşınacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 09:27 Güncelleme: 08.01.2024 - 09:27
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        Karabük'te kayaların düşmesiyle kapanan demir yolunu kullanacak yolcular servislerle taşınacak
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        Karabük'te kayaların düşmesi sonucu kapanan demir yolunu kullanacak yolcuların, hat açılıncaya kadar tren istasyonları arasında servislerle taşınacağı bildirildi.

        Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, Zonguldak-Karabük arasında seyir halindeki yük treninin, Yenice-Karabük arasında kayaların demir yolu hattına düşmesi sonucu kaza yaparak raydan çıkmasıyla hattın geçici olarak trafiğe kapatıldığı anımsatıldı.

        Kazada herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı belirtilen açıklamada, "Demir yolu hattı tekrar trafiğe açılıncaya kadar yolcular Karabük-Yenice (Balıkısık) tren istasyonları arasında servislerle taşınacaktır." ifadeleri kullanıldı.

        Zonguldak'tan Karabük'e kömür taşıyan yük treni, dün yamaçtan demir yoluna kayaların düşmesi nedeniyle raydan çıkmış, bu hattaki seferler geçici süreyle durdurulmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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