Karabük'te kayaların düşmesiyle kapanan demir yolunu kullanacak yolcular servislerle taşınacak

Karabük'te kayaların düşmesi sonucu kapanan demir yolunu kullanacak yolcuların, hat açılıncaya kadar tren istasyonları arasında servislerle taşınacağı bildirildi.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, Zonguldak-Karabük arasında seyir halindeki yük treninin, Yenice-Karabük arasında kayaların demir yolu hattına düşmesi sonucu kaza yaparak raydan çıkmasıyla hattın geçici olarak trafiğe kapatıldığı anımsatıldı.

Kazada herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı belirtilen açıklamada, "Demir yolu hattı tekrar trafiğe açılıncaya kadar yolcular Karabük-Yenice (Balıkısık) tren istasyonları arasında servislerle taşınacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Zonguldak'tan Karabük'e kömür taşıyan yük treni, dün yamaçtan demir yoluna kayaların düşmesi nedeniyle raydan çıkmış, bu hattaki seferler geçici süreyle durdurulmuştu.