Karabük'te kayaların düşmesiyle kapanan demir yolunda çalışmalar sürüyor

Karabük'te yamaçtan demir yoluna kayaların düşmesi nedeniyle raydan çıkan treni kaldırma ve yolu açma çalışmaları devam ediyor.

Düşen kayalar nedeniyle raydan çıkan lokomotif, Ankara'dan demir yoluyla getirilen vinç yardımıyla kaldırılıyor.

Demir yoluna düşen kaya parçaları ise iş makinesi ile temizleniyor.

Zonguldak'tan Karabük'e kömür taşıyan yük treni, dün yamaçtan demir yoluna kayaların düşmesi nedeniyle raydan çıkmış, bu hattaki seferler geçici süreyle durdurulmuştu.

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