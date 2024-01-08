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        Karabük'te kayaların düşmesiyle kapanan demir yolunda çalışmalar sürüyor

        Karabük'te yamaçtan demir yoluna kayaların düşmesi nedeniyle raydan çıkan treni kaldırma ve yolu açma çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 13:15 Güncelleme: 08.01.2024 - 13:19
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        Karabük'te kayaların düşmesiyle kapanan demir yolunda çalışmalar sürüyor
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        Karabük'te yamaçtan demir yoluna kayaların düşmesi nedeniyle raydan çıkan treni kaldırma ve yolu açma çalışmaları devam ediyor.

        Düşen kayalar nedeniyle raydan çıkan lokomotif, Ankara'dan demir yoluyla getirilen vinç yardımıyla kaldırılıyor.

        Demir yoluna düşen kaya parçaları ise iş makinesi ile temizleniyor.

        Zonguldak'tan Karabük'e kömür taşıyan yük treni, dün yamaçtan demir yoluna kayaların düşmesi nedeniyle raydan çıkmış, bu hattaki seferler geçici süreyle durdurulmuştu.

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