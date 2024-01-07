Demiryolunda heyelan: Yük treni raydan çıktı

ZONGULDAK Karabük arasında kömür taşıyan yük treni, heyelanla birlikte demiryoluna düşen kaya parçaları nedeniyle raydan çıktı. İki kent arasındaki demiryolu ulaşımı durduruldu.

Olay, akşam saatlerinde Karabük'ün Yenice ilçesi Balıkısık Köyü mevkisinde meydana geldi. Demiryoluna heyelan nedeniyle kaya parçaları düştü. Tren yolu kapanırken, Zonguldak'tan Karabük'e kömür taşıyan yük treni, raylara düşen kaya parçalarından dolayı raydan çıkarak durabildi. Kazada makinistler yaralanmazken, iki kent arasındaki demiryolu ulaşımı durduruldu.

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