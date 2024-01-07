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        Demiryolunda heyelan: Yük treni raydan çıktı

        ZONGULDAK Karabük arasında kömür taşıyan yük treni, heyelanla birlikte demiryoluna düşen kaya parçaları nedeniyle raydan çıktı. İki kent arasındaki demiryolu ulaşımı durduruldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 21:52 Güncelleme: 07.01.2024 - 21:55
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        Demiryolunda heyelan: Yük treni raydan çıktı
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        ZONGULDAK Karabük arasında kömür taşıyan yük treni, heyelanla birlikte demiryoluna düşen kaya parçaları nedeniyle raydan çıktı. İki kent arasındaki demiryolu ulaşımı durduruldu.

        Olay, akşam saatlerinde Karabük'ün Yenice ilçesi Balıkısık Köyü mevkisinde meydana geldi. Demiryoluna heyelan nedeniyle kaya parçaları düştü. Tren yolu kapanırken, Zonguldak'tan  Karabük'e kömür taşıyan yük treni, raylara düşen kaya parçalarından dolayı raydan çıkarak durabildi. Kazada makinistler yaralanmazken, iki kent arasındaki demiryolu ulaşımı durduruldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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