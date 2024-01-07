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        Karabük'te tır dorsesi yandı

        Karabük'ün Yenice ilçesinde tırın dorsesi yangında kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 10:22 Güncelleme: 07.01.2024 - 10:50
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        Karabük'te tır dorsesi yandı
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        Karabük'ün Yenice ilçesinde tırın dorsesi yangında kullanılamaz hale geldi.

        Karabük-Yenice kara yolu Balıkısık mevkisinde mermer yüklü tırın dorsesinde seyir halindeyken bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Durumu fark eden sürücü, çekiciyi dorseden ayırarak itfaiyeye haber verdi.

        İhbar üzerine yangın mahalline gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü.

        Yangında dorse kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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