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        Karabük'te heyelan nedeniyle okul bölgesindeki yolda yaşanan çökme derinleşti

        Karabük'te heyelan nedeniyle okul bölgesindeki yolda yaşanan çökme derinleşti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 14:44 Güncelleme: 10.01.2024 - 14:51
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        Karabük'te heyelan nedeniyle okul bölgesindeki yolda yaşanan çökme derinleşti
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        Karabük'te heyelan nedeniyle okul bölgesindeki yolda yaşanan çökme derinleşti.

        Kentte etkili olan yağışların ardından Karabük Mahallesi'nde toprak kayması yaşandı.

        Şehit Alican Öztürk İmam Hatip Ortaokulu ve Bahçelievler İlkokulu güzergahında bulunan ve okulların bahçe duvarına yakın mesafedeki yolun bir kısmı kayan toprakla çöktü.

        Toprak kaymasının yaşandığı bölgede Karabük Belediyesi ve AFAD ekiplerinin tespit çalışması yapacağı öğrenildi.

        Öte yandan aynı bölgede geçen yıl haziran ayında da toprak kayması yaşanmıştı.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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