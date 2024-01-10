Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        AK Parti Karabük heyeti kentteki gazetecilerle buluştu

        AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç ve AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 09:24 Güncelleme: 10.01.2024 - 09:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Karabük heyeti kentteki gazetecilerle buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç ve AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Milletvekili Keskinkılıç, Safranbolu ilçesindeki bir restoranda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, kentte görev yapan basın emekçilerinin gününü kutladı.

        Gazetecilerin toplumun güvenilir, doğru ve tarafsız haber alması için her daim haber ve bilgi peşinde koştuğunu söyleyen Keskinkılıç, "Gece gündüz demeden kamuoyunu doğru bilgilendirmeyi görev edinmiş ve her türlü koşulda haber peşinde koşan tüm çalışan gazetecilerimizin bu anlamlı gününü bir kez daha kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

        İl Başkanı Salt da gazetecilerin gecesini gündüzüne katarak çalıştığını vurguladı.

        Kamuoyunun bilgilenme hakkının basın mensupları vasıtasıyla yerine getirildiğini ifade eden Salt, "Her hal ve şartta olduğu gibi gece gündüz büyük özveri ve gayretle toplumun haber alma hakkını temin eden muhabirinden kameramanına, foto muhabirinden editörüne, spikerinden yayın yönetmenine, medya sektöründe emek harcayan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

        Salt, şunları kaydetti:

        "AK Parti olarak mesleki ilkelerden ödün vermeden görevlerini ifa ederken, ülkemizin, şehrimizin gelişmesine ve ilerlemesine, birlik ve beraberlik ikliminin güçlenmesine katkıda bulunan siz kıymetli medya mensuplarımızın her zaman destekçisi olmayı sürdüreceğiz. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, tüm basın mensuplarımıza başarılar diliyor, hayatını kaybeden basın emekçilerimize Allah'tan rahmet diliyorum."

        Toplantıya, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Hülya Uluçay ve AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Semih Can Güzel de katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Lüks rezidansta kanlı gece! Şule'yi otoparkta öldürdü!
        Lüks rezidansta kanlı gece! Şule'yi otoparkta öldürdü!
        Eğitime kar engeli: Valilikler peş peşe açıkladı!
        Eğitime kar engeli: Valilikler peş peşe açıkladı!
        Ekvador'da çete lideri hapishaneden kaçtı: Ülke karıştı!
        Ekvador'da çete lideri hapishaneden kaçtı: Ülke karıştı!
        Bir ay önce evlenip kocasını öldürmüştü! İşte Şirin'in ifadesi!
        Bir ay önce evlenip kocasını öldürmüştü! İşte Şirin'in ifadesi!
        Kar ve fırtına uyarısı! 40 milyonu aşkın kişi etkilenebilir
        Kar ve fırtına uyarısı! 40 milyonu aşkın kişi etkilenebilir
        Başsavcılıktan açıklama! Kız çocuğu ipte asılı bulundu!
        Başsavcılıktan açıklama! Kız çocuğu ipte asılı bulundu!
        Boeing,'hatasını kabul etti'
        Boeing,'hatasını kabul etti'
        Sağanak ve kar yağışı devam ediyor!
        Sağanak ve kar yağışı devam ediyor!
        Togg’un ikinci modelinin üzerindeki örtü kalktı! İşte adı ve özellikleri…
        Togg’un ikinci modelinin üzerindeki örtü kalktı! İşte adı ve özellikleri…
        2024’te ne kadar vergi ödeyeceğiz?
        2024’te ne kadar vergi ödeyeceğiz?
        Semih parlıyor!
        Semih parlıyor!
        Kripto parada ETF karmaşası: SEC hesabı hacklendi
        Kripto parada ETF karmaşası: SEC hesabı hacklendi
        35 yıl önce böyleydiler
        35 yıl önce böyleydiler
        Leonardo Bonucci, Fenerbahçe'de!
        Leonardo Bonucci, Fenerbahçe'de!
        Kademeli emeklilik ne zaman çıkar?
        Kademeli emeklilik ne zaman çıkar?
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Ebrar, Ruslar'a 'Erik Dalı' oynattı!
        Ebrar, Ruslar'a 'Erik Dalı' oynattı!
        Çölde açan çiçek...
        Çölde açan çiçek...
        Ekonomi yıl sonunda mutlu edecek mi?
        Ekonomi yıl sonunda mutlu edecek mi?
        Santos'a hoş geldin partisi!
        Santos'a hoş geldin partisi!

        Benzer Haberler

        Karabük'te kayaların düşmesiyle kapanan demir yolu, yük taşımacılığına açıl...
        Karabük'te kayaların düşmesiyle kapanan demir yolu, yük taşımacılığına açıl...
        Keltepe Kayak Merkezi karla kaplandı
        Keltepe Kayak Merkezi karla kaplandı
        Şizofreni hastası Cavit 3 gündür kayıp
        Şizofreni hastası Cavit 3 gündür kayıp
        10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları
        10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları
        Karabük İl Genel Meclis Üyesi Sunay Yaka'nın acı günü
        Karabük İl Genel Meclis Üyesi Sunay Yaka'nın acı günü
        Karabük'teki uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı
        Karabük'teki uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı