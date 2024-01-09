Karabük İl Genel Meclis Üyesi Sunay Yaka'nın acı günü

İl Genel Meclis Üyesi Sunay Yaka'nın vefat eden annesi Durdu Yaka'nın cenazesi, Eskipazar ilçesinde toprağa verildi.

Geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Durdu Yaka'nın cenazesi, merkez Yusuf Bey Camisine getirildi.

Sunay Yaka, burada taziyeleri kabul etti.

Yaka'nın cenazesi, kılınan namazın ardından Boncuklar köyündeki aile mezarlığında defnedildi.

Törene, Yaka'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, MHP İl Başkanı Cenk Gedikoğlu ve vatandaşlar katıldı.

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