Çağla Şıkel: Bu kızlar yine buluştu
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda bale eğitimi alan Çağla Şıkel, okuldan arkadaşlarıyla bir araya geldi. Yıllar önce birlikte çekildikleri fotoğrafı yayımlayan Şıkel, yıllar sonraki buluşmayı da ölümsüzleştirdi
Giriş: 09.01.2024 - 16:18 Güncelleme: 09.01.2024 - 16:32
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Çağla Şıkel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerine adeta nostaljik bir yolculuğa çıkardı.
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İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda bale eğitimi alan Çağla Şıkel, okul arkadaşlarıyla bir araya geldi.
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35 YIL ÖNCE
Çağla Şıkel, arkadaşları Ayşe Yumak Kıran, İlke Kodal ve Elçin Demiröz Duru ile yıllar önce çekilen bu karesini yayımladı.