Çağla Şıkel: Bu kızlar yine buluştu

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"BU KIZLAR YİNE BULUŞTU"

Yıllar sonraki buluşmayı da ölümsüzleştiren Çağla Şıkel, bu fotoğrafı da "Bu kızlar yine buluştu. 35 yılımız var" notuyla yayımladı.

Fotoğraflar: Instagram