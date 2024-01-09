Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları

        Karabük Valisi Mustafa Yavuz ve protokol üyeleri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 15:59 Güncelleme: 09.01.2024 - 15:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karabük Valisi Mustafa Yavuz ve protokol üyeleri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Yavuz, mesajında, doğruluk, tarafsızlık, özel hayata ve kişilik haklarına saygıyı kendine ilke edinen basın mensuplarının, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

        Basının bir milletin gözü, kulağı, sesi olduğunu, halkın nabzını tutan, toplumsal olayları yansıtan ve kamuoyunu bilgilendiren önemli bir kurum olduğunu vurgulayan Yavuz, şunları kaydetti:

        "Bu sorumlulukla hareket etme bilincindeki, doğruluktan ödün vermeyen, tarafsız ve adil bir şekilde habercilik yapan gazeteciler, toplumun bilinçlenmesinde ve demokrasimizin güçlenmesinde kilit bir role sahiptir. Bu bağlamda gazetecilik, bir meslekten öte gerçeği arama ve adaleti savunma misyonunun karşılığıdır. Çok sesli basının, farklı düşünce ve perspektifleri bir araya getirmesiyle birlikte, bu çeşitliliğin sağlayacağı zenginlikler daha aydınlık bir geleceğe adım atmamıza olanak tanımaktadır."

        Yavuz, basın mensuplarının her türlü zor şartlara rağmen yürüttükleri görevde gösterdikleri azim ve fedakarlığın, bütün takdirlerin üzerinde olduğunu belirterek, "Bu vesileyle dünyanın en dinamik mesleklerinden biri olan gazeteciliği hakkıyla ifa ederken, görevi başında hayatlarını kaybeden basın şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. İlimizdeki tüm basın-yayın kuruluşlarının temsilci ve çalışanları başta olmak üzere, kamuoyunun gözü kulağı olan gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

        AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fatih Çapraz, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, CHP İl Başkanı Vedat Yaşar, MHP İl Başkanı Cenk Gedikoğlu, Karabük Gazeteciler ve İletişim Derneği Başkanı Serap Karaoğlu, Özçelik-İş Sendikası Karabük İl Başkanı Kenan Yılmaz da birer mesaj yayımladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Fatih Camii'ndeki saldırganla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı!
        Fatih Camii'ndeki saldırganla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 9'uncu kez dede oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 9'uncu kez dede oldu
        Havada parçası kopmuştu: Bazı uçaklarda cıvatalar gevşek çıktı
        Havada parçası kopmuştu: Bazı uçaklarda cıvatalar gevşek çıktı
        Fenerbahçe'den iki yıldız hamlesi!
        Fenerbahçe'den iki yıldız hamlesi!
        Dünya bu skandalı konuşuyor!
        Dünya bu skandalı konuşuyor!
        "Sahaya ölmeye çıkmalıyız!"
        "Sahaya ölmeye çıkmalıyız!"
        Pet şişedeki tehlike!
        Pet şişedeki tehlike!
        ABD'de otelde patlama!
        ABD'de otelde patlama!
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'den 5 günlük flaş uyarı!
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'den 5 günlük flaş uyarı!
        Kademeli emeklilik ne zaman çıkar?
        Kademeli emeklilik ne zaman çıkar?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galip Usta'ya telefon
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galip Usta'ya telefon
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Beşiktaş'ın Rize 11'i
        Beşiktaş'ın Rize 11'i
        Fenomen Talu çiftinin ifadeleri ortaya çıktı!
        Fenomen Talu çiftinin ifadeleri ortaya çıktı!
        Ebrar, Ruslar'a 'Erik Dalı' oynattı!
        Ebrar, Ruslar'a 'Erik Dalı' oynattı!
        "Felsefesi gol yememek"
        "Felsefesi gol yememek"
        Dünkü sağanağın ardından barajlardan haber var!
        Dünkü sağanağın ardından barajlardan haber var!
        Mevsimler kaydı, 'Kangal'lar kışlıklarına bürünemedi
        Mevsimler kaydı, 'Kangal'lar kışlıklarına bürünemedi
        Dehşet! Tartıştığı kocasını öldürdü
        Dehşet! Tartıştığı kocasını öldürdü
        5 yıl sonra bir ilk
        5 yıl sonra bir ilk

        Benzer Haberler

        Karabük İl Genel Meclis Üyesi Sunay Yaka'nın acı günü
        Karabük İl Genel Meclis Üyesi Sunay Yaka'nın acı günü
        Karabük'teki uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı
        Karabük'teki uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı
        KBÜ ve MÜSİAD Karabük Şubesi arasında Sosyalfest iş birliği protokolü imzal...
        KBÜ ve MÜSİAD Karabük Şubesi arasında Sosyalfest iş birliği protokolü imzal...
        Sulama kanalına düşen karaca yavrusu kurtarıldı
        Sulama kanalına düşen karaca yavrusu kurtarıldı
        Karabük'te su kanalına düşen karaca kurtarılıp doğaya salındı
        Karabük'te su kanalına düşen karaca kurtarılıp doğaya salındı
        İlçe Milli Eğitim Müdürü Odabaşoğlu, su kabağı işlemeciliği kursunu ziyaret...
        İlçe Milli Eğitim Müdürü Odabaşoğlu, su kabağı işlemeciliği kursunu ziyaret...