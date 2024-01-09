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        Karabük'teki uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 12:22 Güncelleme: 09.01.2024 - 12:37
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        Karabük'teki uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı
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        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonlar düzenlendi.

        Ekiplerce 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi'nde S.A'nın evinde yapılan aramada 11 sentetik hap ele geçirildi.

        İlde faaliyetleri tespit edilen G.T. ve G.K'nin, Hürriyet Mahallesi İnönü Caddesi'nde yapılan üst aramasında 1.67 gram metamfetamin ve cam aparat bulundu.

        Eskipazar ilçesi Mermer Kavşağı'nda yapılan uygulamada, durumundan şüphelenilen C.K'nin yapılan üst aramasında 2.05 gram metamfetamin ele geçirildi.

        Şüpheliler S.A, G.T, G.K. ve C.K. hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

        Ayrıca hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K, merkez Bulak köyü Harmanlar mevkisinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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