KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde sulama kanalına düşen karaca yavrusu kurtarıldı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Safranbolu ilçesine bağlı Nebioğlu köyünde meydana geldi. Sulama kanalındaki karaca yavrusunu görenler durumu AFAD ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, sudaki karacayı kurtardı. Karaca, daha sonra sağlık kontrolü için Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Veteriner hekim tarafından tedavi edilen yavru karaca doğaya bırakıldı.