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        Sulama kanalına düşen karaca yavrusu kurtarıldı

        KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde sulama kanalına düşen karaca yavrusu kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 20:00 Güncelleme: 08.01.2024 - 20:05
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        Sulama kanalına düşen karaca yavrusu kurtarıldı
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        KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde sulama kanalına düşen karaca yavrusu kurtarıldı.

        Olay, saat 13.00 sıralarında Safranbolu ilçesine bağlı Nebioğlu köyünde meydana geldi. Sulama kanalındaki karaca yavrusunu görenler durumu AFAD ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, sudaki karacayı kurtardı. Karaca, daha sonra sağlık kontrolü için Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Veteriner hekim tarafından tedavi edilen yavru karaca doğaya bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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