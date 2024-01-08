Beşiktaş, Jean Onana'yı Marsilya'ya kiraladı!
Marsilya, Beşiktaş'tan Jean Onana'yı satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı
Giriş: 08.01.2024 - 18:12 Güncelleme: 08.01.2024 - 18:21
Beşiktaş'ta sezon başında transfer edilen ve beklenen performansı gösteremeyen Jean Onana, Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'ya kiralandı.
Yapılan açıklamada, sağlık kontrollerinin ardından oyuncu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.
Beşiktaş'ta 10 maça çıkan Kamerunlu oyuncu 189 dakika sahada kalırken, gol ya da asist katkısı yapamadı.