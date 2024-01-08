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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, Jean Onana'yı Marsilya'ya kiraladı! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, Jean Onana'yı Marsilya'ya kiraladı!

        Marsilya, Beşiktaş'tan Jean Onana'yı satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2024 - 18:12 Güncelleme: 08.01.2024 - 18:21
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        Jean Onana, Marsilya'da!
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        Beşiktaş'ta sezon başında transfer edilen ve beklenen performansı gösteremeyen Jean Onana, Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'ya kiralandı.

        Yapılan açıklamada, sağlık kontrollerinin ardından oyuncu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

        Beşiktaş'ta 10 maça çıkan Kamerunlu oyuncu 189 dakika sahada kalırken, gol ya da asist katkısı yapamadı.

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