Fenerbahçe'den iki yıldız hamlesi: Martial, Bonucci...

28 yaşındaki Fransız forvet, bu sezon ise Manchester United formasıyla çıktığı 19 resmi maçta 2 gol 2 asist kaydetti.

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İTALYANLAR DUYURDU: DZEKO, BONUCCI'Yİ İKNA ETTİ

Fenerbahçe'de savunma bölgesine takviye için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda gündeme gelen İtalyan savunmacı Leonardo Bonucci ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.