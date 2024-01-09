Fenerbahçe'den iki yıldız hamlesi: Martial, Bonucci...
Sezonun ilk devresini lider tamamlayan, yeni yıla galibiyetle başlayan Fenerbahçe transferde de gaza bastı. Sarı-lacivertlilerin, Anthony Martial kiralamak için Manchester United ile görüşmelerde bulunduğu iddia edildi. İşte detaylar...
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, yıldız bir ismi daha gündemine aldı.
Sky Sports'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, Manchester United'ın yıldız oyuncusu Anthony Martial'ı kadrosuna katmak istiyor.
İngiliz devi ile 2024 yazında sözleşmesi bitecek olan golcü oyuncuya sarı lacivertlilerin talip olduğu öne sürüldü.
Sözleşme şartları gereği istediği kulüple görüşmekte serbest olan Martial'a Fenerbahçe'nin teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.
Öte yandan haberde 28 yaşındaki futbolcuya Suudi Arabistan kulüplerinin de yoğun ilgisi olduğuna vurgu yapıldı.
Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Martial, 2015 yılından bu yana -2021/2022 sezonun ikinci yarısında Sevilla'ya kiralandı- formasını giydiği Manchester United'da 317 maça çıktı ve 90 gol, 55 asistlik performans ortaya koydu.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
28 yaşındaki Fransız forvet, bu sezon ise Manchester United formasıyla çıktığı 19 resmi maçta 2 gol 2 asist kaydetti.
İTALYANLAR DUYURDU: DZEKO, BONUCCI'Yİ İKNA ETTİ
Fenerbahçe'de savunma bölgesine takviye için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda gündeme gelen İtalyan savunmacı Leonardo Bonucci ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Calciomercato’nun haberine göre Fenerbahçe kaptanı Edin Dzeko'nun, Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'de forma giyen Bonucci’nin Fenerbahçe’ye transfer olmasında büyük rol oynadığı belirtildi.