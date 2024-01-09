Havada parçası kopmuştu: Bazı uçaklarda cıvatalar gevşek çıktı Alaska Havayolları'nın uçağın parçasının kopması sonucu acil iniş yapmasının ardından Cumartesi gününden bu yana yapılan denetimlerde uçaktaki panellerde ve kapılarında bazı cıvataların gevşediğinin tespit edildiği belirtildi.

Ajanslar Giriş: 09.01.2024 - 15:48 Güncelleme: 09.01.2024 - 15:48 facebook

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