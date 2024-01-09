Oğuzhan Genç yazdı: Çölde açan çiçek...

Kasımpaşa yenilgisi ile dibe biraz daha vuran Beşiktaş'ta teknik direktör belirsizliği Fernando Santos'un resmen açıklanmasıyla noktalanmış, camiada aranan kan değişikliği sonunda gerçekleşmişti.

Beşiktaş taraftarının gelir gelmez kanının ısındığı tecrübeli hoca, havalimanında atkısıyla otururken "Godfather" lakabını hemen almış, bugün de imzayı atarak ayağının tozuyla Rize'ye uçmuştu.

Yeni patronun tribünde olmasından dolayı olsa gerek Beşiktaş da maça oldukça hızlı başladı. Uzun süredir kayıplarda olan Rashica, müthiş bir vuruşla perdeyi açtı ancak bu güzel golün bir resitalle gölgede kalması uzun sürmedi.

Beşiktaş'ta kayıp sezonun yükselen yıldızı Semih Kılıçsoy, Rize'de de durdurulamadı. İlk yarının sonunda attığı golle farkı ikiye çıkaran Semih, ikinci yarının hemen başında da fişi çeken isimdi. Çalımları ve vuruşları ile Rize savunmasını darmadağın eden Semih, 79'da ise Cenk Tosun'a yaptığı asistle geceye imzasını tam anlamıyla koydu. İlk kez 11'de başlayan Demir Ege de performansıyla alkış alırken Semih'in ikinci golünden önce verdiği pasla tabelaya asist yazdırmayı da bildi.

Beşiktaş yeni hocasına 4 golle ve iyi bir oyunla hoş geldin dedi. Hem de 7 maçtır kaybetmeyen ve iyiden iyiye Avrupa havasına giren Rize deplasmanında böyle kazanmak önemliydi. Önemliydi çünkü her ne kadar kötü olursa olsun bu kadronun da hala yapabileceği bir şeyler olduğunu gördük.

Şimdi tüm gözler Santos'ta... Elinde elbette sihirli bir değnek yok. Değişimin mutlaka sancıları olacak. Taraftarlar belki bu sözcükten sıkıldı ama Beşiktaş için en önemli şey yine sabır... Bu kayıp sezona başta Semih Kılıçsoy gibi cevherleri keşfetmek ve geliştirmek açısından da bir fırsat olarak bakmak gerek.