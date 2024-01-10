Eğitime kar engeli: Valilikler peş peşe açıkladı! İşte 10 Ocak kar tatili olan iller ve ilçeler...
Olumsuz hava koşullarından etkilenen il ve ilçelerde eğitime ara verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul, Ankara, Kocaeli, Tekirdağ, Edirne, Balıkesir, Çanakkale, Bolu, Düzce ve Eskişehir gibi illere kar yağışı uyarısında bulunmuştu. Kar tatili olan iller ve ilçeler, il valilikleri ya da kaymakamlıkların resmi internet siteleri üzerinden açıklandı. İşte 10 Ocak 2024 Çarşamba kar tatili olan iller...
10 Ocak kar tatil olan iller, kar yağışının etkili olduğu illerde araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporuna göre; Balıkesir'in kuzeyi, Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğusu, Bolu ve Düzce'nin yüksekleri, Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Çorum, Amasya, Ordu, Rize ve Artvin çevreleri, Samsun'un doğusu ve Nevşehir'in kuzeyinde yerel olmak üzere kuvvetli yağmur ve yer yer kuvvetli karlakarışık yağmur ve kar yağışının etkili olması bekleniyor. AKOM'un kar yağışı uyarısının ardından okulların tatil olduğu il ve ilçeler valilikler tarafından açıklandı. İşte 10 Ocak 2024 Çarşamba kar tatili olan il ve ilçeler...
METEOROLOJİ HAVA DURUMU TAHMİNİNİ YAYINLADI!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve Mardin çevreleri dışında aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kıyı Ege, Akdeniz, Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların Marmara'nın doğusu'nun yüksekleri, Doğu Akdeniz ile Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Antalya'nın doğusu, Bolu ve Düzce'nin yüksekleri, Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Çorum, Amasya, Ordu, Rize ve Artvin çevreleri, Samsun'un doğusu ve Nevşehir'in kuzeyinde yerel olmak üzere kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların: Marmara'nın doğusu'nun yüksekleri, Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğusu, Bolu ve Düzce'nin yüksekleri, Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Çorum, Amasya, Ordu, Rize ve Artvin çevreleri, Samsun'un doğusu ve Nevşehir'in kuzeyinde yerel olmak üzere kuvvetli yağmur ve yer yer kuvvetli karlakarışık yağmur ve kar yağışı beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, su baskını buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
EDİRNE
Edirne'nin Keşan, İpsala ve Enez ilçelerinde, Hıfzıssıhha Kurulu kararları ile okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Keşan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararıyla eğitime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karara göre, ilçe merkez, belde ve köylerinde tüm ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim kurumları ve kreşler dahil olmak üzere 10 Ocak 2024 Çarşamba günü 1 gün süreyle tatil edildiği belirtildi.
Ayrıca, kamuda görev yapan hamile kadınlar ve engelli vatandaşların da 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi. Öte yandan Enez ve İpsala kaymakamlıkları da okulların 1 gün süre ile tatil edildiğini duyurdu.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yoğun kar yağışı ve fırtına sebebiyle ilk ve orta dereceli okullar 1 gün tatil edildi.
Uzunköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ilçede devam eden yoğun kar yağışı ile olumsuz hava şartları sebebiyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretimin 10 Ocak Çarşamba günü tatil edildiği belirtildi.
TEKİRDAĞ'IN BAZI İLÇELERİNDE OKULLAR TATİL EDİLDİ
Tekirdağ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde okullar bugün tatil edildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, meteoroloji raporlarına göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde bugün eğitime ara verileceği belirtildi.
Açıklamada, "Süleymanpaşa, Malkara, Muratlı, Ergene ve Hayrabolu ilçelerimizde 10 Ocak Çarşamba günü resmi ve özel tüm okullarımızda 1 gün süre ile Şarköy ilçemizde 10 Ocak Çarşamba günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için 1 gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
ÇANAKKALE
Çanakkale'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi, Biga, Ezine, Bayramiç, Yenice, Çan, Eceabat ilçelerindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumları ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde (ÇOMÜ) eğitime 1 gün ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, alınan son meteorolojik verilere göre olumsuz hava koşullarının ulaşımda aksamaya sebep olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.
Açıklamada, il merkezi ile Biga, Ezine, Bayramiç, Yenice, Çan ve Eceabat ilçelerinde, tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında, eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.
ÇOMÜ'den yapılan açıklamada da yoğun kar yağışı devam edeceğinden öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için üniversitenin tüm yerleşkelerinde bugün eğitime 1 gün süreyle Üniversite Senatosunca ara verildiği duyuruldu.
Açıklamada, bölüm ve programların, ilgili tarihe denk gelen final sınavlarının telafi programının, sınavlar yine final haftasında olacak şekilde ilgili akademik birim tarafından belirlenerek ilan edileceği kaydedildi.
KIRKLARELİ'DE MOTOSİKLETLERİN TRAFİĞE ÇIKIŞI DURDURULDU
Kırklareli'deki olumsuz hava koşulları sebebiyle valilik tarafından motosiklet, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkışı ikinci duyuruya kadar yasaklandı. Açıklamada, "İlimiz genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle, trafik seyir ve can güvenliği için, bir sonraki duyuruya kadar, 09.01.2024 salı günü itibariyle, motosiklet, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecektir" ifadelerine yer verildi.