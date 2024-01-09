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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy parlamaya devam ediyor! Maçtan sonra idolünü açıkladı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy parlamaya devam ediyor! Maçtan sonra idolünü açıkladı

        Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Beşiktaş deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti. Kartal'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, 2 gol ve 1 asistle yıldızlaşırken açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2024 - 22:56 Güncelleme: 09.01.2024 - 22:56
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        Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçında Beşiktaş deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti. Semih Kılıçsoy attığı 2 gol ve yaptığı 1 asistle yıldızlaştı.

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        İlk olarak galibiyet için mutlu olduğunu ifade eden Kılıçsoy, "Kazanmak için gelmiştik. Kazanmaya ihtiyacımız vardı. Ben de goller ve asistle katkı koydum, çok mutluyum. Oynadıkça daha çok form tutuyorum. Gol atıyorum, asist yapıyorum. Bu beni mutlu ediyor. Daha iyi olmak zorundayım." dedi.

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        Futbolda kendisine idol olarak Arjantinli ünlü futbolcu Kum Agüero'yu benimsediğini ifade eden Kılıçsoy, "Kendime Agüero'yu örnek alıyorum." dedi.

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        GOLLERLE COŞTURDU

        Beşiktaş'ın Rizespor ile deplasmanda oynadığı maçın 45. dakikasında ceza alanı önünden rakip kaleye çok sert bir şut göndererek takımını 2-0 öne geçiren Semih takımını rahatlattı.

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        Maçın 47. dakikasında ise rakip ceza alanında topu önünde bulan Semih, rakibinden sıyrıldı ve durumu 3-0'a getirdi. Bu golle birlikte Semih Kılıçsoy, ligdeki son 3 maçta 4 gol atmış oldu.

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        GOL SAYISINI 5'E ÇIKARDI

        Beşiktaş'ın sezon başında oynadığı Tirana maçında da ağları havalandıran 18 yaşındaki Semih Kılıçsoy, bu sezon tüm kulvarlardaki 5. golünü kaydetmiş oldu.

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