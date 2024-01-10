Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 7.736,26 %-1,06
        DOLAR 29,9621 %0,01
        EURO 32,7670 %0,05
        ALTIN 1.956,13 %0,21
        FAİZ 39,95 %-0,03
        GÜMÜŞ GRAM 22,16 %0,26
        BITCOIN 45.613,00 %0,41
        GBP/TRY 38,1035 %0,04
        EUR/USD 1,0929 %0,01
        BRENT 77,51 %1,83
        ÇEYREK ALTIN 3.198,27 %0,21
        Haberler Ekonomi Kripto Para Kripto parada ETF kaosu: SEC hesabı hacklendi - Kripto Para Haberleri

        Kripto parada ETF kaosu: SEC hesabı hacklendi

        Kripto para piyasasında büyük ETF karmaşası yaşandı. Önce SEC'in resmi Twitter hesabından Bitcoin ETF'lerinin onaylandığı duyuruldu. Ardından SEC Başkanı Gensler, onayın verilmediğini, hesabın ele geçirildiğini bildirdi. Gensler'in açıklamasının ardından Bitcoin 46.000 doların altına geriledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2024 - 00:28 Güncelleme: 10.01.2024 - 01:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kripto parada ETF karmaşası: SEC hesabı hacklendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) resmi Twitter hesabından spot Bitcoin ETF'lerinin onaylandığı duyuruldu.Ancak kısa sürede bu açıklamanın doğru olmadığı anlaşıldı.

        SEC Başkanı Gary Gensler SEC resmi hesabının ele geçirildiğini, izinsiz bir tweetin atıldığını ve henüz onay verilmediğini bildirdi.

        Ele geçirilen SEC hesabından yapılan duyuru:

        SEC Başkanı Gensler tarafından yapılan bilgilendirme:

        BITCOIN'DE DÜŞÜŞ

        Ele geçirilen SEC hesabından yapılan ilk duyurudan önce Bitcoin 46.700 doların üzerinde seyrediyordu.

        REKLAM

        Gensler'in onay gelmediğini açıklaması üzerine Bitcoin 45.760 dolara kadar geriledi. Ardından 46.250 dolara çıktı.

        TSİ 01.15 itibarıyla dünyanın en büyük kripto parası 45.750 dolardan işlem gördü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Ekvador'da canlı yayın basıldı
        Ekvador'da canlı yayın basıldı
        Fatih Camii imamına saldıran şahsın ifadesi ortaya çıktı
        Fatih Camii imamına saldıran şahsın ifadesi ortaya çıktı
        Togg’un ikinci modelinin üzerindeki örtü kalktı! İşte adı ve özellikleri…
        Togg’un ikinci modelinin üzerindeki örtü kalktı! İşte adı ve özellikleri…
        Leonardo Bonucci, Fenerbahçe'de!
        Leonardo Bonucci, Fenerbahçe'de!
        İş insanı Yasin Cinkaya'nın cansız bedeni Yunanistan'da bulundu
        İş insanı Yasin Cinkaya'nın cansız bedeni Yunanistan'da bulundu
        Çölde açan çiçek...
        Çölde açan çiçek...
        Hangi illerde okullar tatil edildi?
        Hangi illerde okullar tatil edildi?
        Semih parlıyor!
        Semih parlıyor!
        Tekirdağ’da feci kaza! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
        Tekirdağ’da feci kaza! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
        Santos'a hoş geldin partisi!
        Santos'a hoş geldin partisi!
        Ekonomi yıl sonunda mutlu edecek mi?
        Ekonomi yıl sonunda mutlu edecek mi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 9'uncu kez dede oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 9'uncu kez dede oldu
        35 yıl önce böyleydiler
        35 yıl önce böyleydiler
        "Sahaya ölmeye çıkmalıyız!"
        "Sahaya ölmeye çıkmalıyız!"
        Kademeli emeklilik ne zaman çıkar?
        Kademeli emeklilik ne zaman çıkar?
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Ebrar, Ruslar'a 'Erik Dalı' oynattı!
        Ebrar, Ruslar'a 'Erik Dalı' oynattı!
        "Felsefesi gol yememek"
        "Felsefesi gol yememek"
        5 yıl sonra bir ilk
        5 yıl sonra bir ilk