Kripto parada ETF kaosu: SEC hesabı hacklendi

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) resmi Twitter hesabından spot Bitcoin ETF'lerinin onaylandığı duyuruldu.Ancak kısa sürede bu açıklamanın doğru olmadığı anlaşıldı.

SEC Başkanı Gary Gensler SEC resmi hesabının ele geçirildiğini, izinsiz bir tweetin atıldığını ve henüz onay verilmediğini bildirdi.

Ele geçirilen SEC hesabından yapılan duyuru:

SEC Başkanı Gensler tarafından yapılan bilgilendirme:

BITCOIN'DE DÜŞÜŞ

Ele geçirilen SEC hesabından yapılan ilk duyurudan önce Bitcoin 46.700 doların üzerinde seyrediyordu.

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Gensler'in onay gelmediğini açıklaması üzerine Bitcoin 45.760 dolara kadar geriledi. Ardından 46.250 dolara çıktı.

TSİ 01.15 itibarıyla dünyanın en büyük kripto parası 45.750 dolardan işlem gördü.