Haftanın Kitapları
Biyografiden öyküye, araştırmadan romana, anıdan şiire bu hafta da pek çok kitap okurla buluştu. İşte yeni çıkan kitaplar arasından sizin için seçtiklerimiz... Keyifli okumalar...
SÜRGÜNLER
(James Joyce)
VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY), James Joyce’un ilk ve tek tiyatro eseri “Sürgünler”i okurlarıyla buluşturuyor. Dilara Erdem’in dilimize çevirdiği çalışma, Joyce’un edebi dehasının yalnızca romanlarında değil, tiyatro sahnesinde de nasıl yankı bulduğunu kanıtlıyor. Edebiyat dünyasında derin izler bırakan Joyce’un “Sürgünler”i insan ruhunun derinliklerine inen ve ilişkilerin karmaşık yapısını sahneye taşıyan çarpıcı bir yapıt olma özelliği taşıyor. Richard Rowan, karısı Bertha ve eski aşkı Beatrice Justice’in merkezinde yer aldığı gerilim dolu bir duygusal üçgen etrafında şekillenen bu oyunda, Joyce bireysel özgürlüğün sınırlarını, kilise ve dinle ilişkilerini sorgulayan aydın bir zihnin karmaşasını keşfe çıkıyor. Dublin’den Avrupa’ya uzanan bu sürgün hikâyesinde, aşk, sadakat ve özgürlük kavramları iç içe geçmiş şekilde ele alınıyor. Sürgünler”, Joyce’un edebi dehasının yalnızca romanlarında değil, tiyatro sahnesinde de nasıl yankı bulduğunu gözler önüne seren, ıskalanmaması gereken bir çalışma.
GÜNDÜZ ŞEYTANLARI
(Cuniçiro Tanizaki)
20. yüzyıl Japon edebiyatının devlerinden, büyük eserlerin yaratıcısı Cuniçiro Tanizaki, kariyeri boyunca ülkesinde döneminin en büyük yazarı olarak kabul gördü, daha sonra ise Haruki Murakami, Yasunari Kavabata ve Yukio Mişima’yla birlikte savaş sonrası Japon edebiyatının “büyük dörtlü”sünden biri olarak anıldı. Eserlerinde kadın erkek ilişkilerini, erotizmi ve saplantıları cesurca işleyen Tanizaki, İthaki Yayınları'ndan çıkan Gündüz Şeytanları’nda cinayet, röntgencilik ve Tokyo’nun yeraltı suç dünyasına dair heyecanlı bir hikâye anlatıyor: "Bir sabah, bütün gece çalışmış olan yazar Takahaşi, eski dostu Sonomura’dan bir telefon alır. Heyecanını zorlukla kontrol edebilen Sonomura, Edgar Allan Poe’nun 'Altın Böcek' öyküsünden esinlenen gizli bir kriptografik kodu kırdığını ve gece yarısı işlenecek bir cinayetin yeri ve zamanını tahmin ettiğini söyler. Sonomura’nın çılgınlıklarına ve amatör dedektif geçmişine aşina olan Takahaşi ona inanmakta zorlanır ama merakına engel olamaz ve müstakbel suç mahallinde röntgenciliğe başladıklarında tuhaf olaylar onları bulacaktır..."
RAINER MARIA RILKE-BÜTÜN ÖYKÜLER
Kendisini “yedidüvel gezgini” olarak niteleyen Rainer Maria Rilke’nin, Sevgili Tanrı Hakkında Öyküler ve terekesinden çıkanlar da dahil olmak üzere tüm öykülerini tek bir ciltte sunan bu kitap, yirminci yüzyılın en derinlikli yazarlarından birinin edebi dehasını gözler önüne seriyor. Rilke'nin şairane diliyle ördüğü bu metinlerde, insan ruhunun en gizemli köşeleri, varoluş sancıları, aşk, ölüm ve yalnızlık gibi evrensel temalar özgün bir dille ele alınıyor. Etkileyici üslubu, şaşırtıcı öngörüleri, sürüden sapan kahramanlarıyla Rilke, gündelik hayatın sıradan görünen anlarında bile insan ruhunun karmaşıklığına dair incelikli tespitlerde bulunuyor. Everest Yayınları'ndan çıkan ve Rilke'nin derin sezgi ve gözlem gücünü yansıtan bu eser, onun zengin algısına, yaşama bakışına ve zamanının ötesindeki düşüncelerine yakından tanıklık etme imkânı verirken okuru da kendi varoluşsal sorularıyla yüzleşmeye davet ediyor.
SARAYIN GÖZLERİ
(Fabrizio Casaretto)
Fabrizio Casaretto’nun kaleme aldığı ve Osmanlı’nın ilk fotoğrafçılarından Sébah&Joaillier’nin hikâyesini anlatan Sarayın Gözleri - Osmanlı’nın İlk Fotoğrafçılarından Sébah&Joaillier’nin Hikâyesi, Mundi etiketiyle okurla buluşuyor. Sarayın Gözleri, sarayın resmî fotoğrafçısı olan, sadece İstanbul değil, Bursa ve İzmir gibi birçok şehrimizin ilk panoramik fotoğraflarını çeken, ünlü ressam Osman Hamdi Bey’le birlikte geleneksel kıyafetlerimizi fotoğraflayan, kısaca bize paha biçilemez bir kültür hazinesi miras bırakan Sébah&Joaillier Fotoğrafhanesi ile iki yüz yıldır varlığını bu şehirde sürdüren Casaretto ailesinin yer yer duygusal, yer yer şaşırtıcı anılarıyla bezeli, başka bir “bu topraklar” hikâyesi... Büyükannesinin konuştuğu bir video kaydından yola çıkarak aile tarihçesini merakla araştıran, araştırmakla kalmayıp onları birer roman karakterine dönüştüren Casaretto, okuru 19. yüzyıldan 21. yüzyıla uzanan renkli bir dünyaya davet ediyor.
ATOMİK ALIŞKANLIKLAR
(James Clear)
Atomik Alışkanlıklar size alışkanlıklarınızdan zarar değil, fayda göreceğiniz şekilde hayatınızı yeniden tasarlamayı öğretecek. Hedefleriniz ne olursa olsun,bu kitap size her geçen gün yüzde 1 daha iyiye gitmeniz için etkisi kanıtlanmış bir çerçeve sunuyor. Şimdi arkanıza yaslanın, alışkanlıkları şekillendirme konusunda dünyanın önde gelen uzmanlarından biri olan James Clear'dan, iyi alışkanlıklar edinirken kötü alışkanlıklardan kurtulmanın yollarını öğreneceksiniz. Karmaşık konuları günlük yaşamda ve iş hayatında kolayca uygulanabilecek basit davranışlara indirgeme konusundaki başarısıyla tanınmış bir isim olan Clear, Pegasus Yayınları'ndan çıkan kitapta iyi alışkanlıkları kaçınılmaz, kötü alışkanlıkları ise imkansız hale getirmek için kolay anlaşılır bir kılavuz yaratmak amacıyla biyoloji, psikoloji ve nörobilim alanlarında doğruluğu kanıtlanmış fikirlerden faydalanıyor.
EVIE BALTA GİRMEMİŞ ORMANDA
(Matt Haig)
Evie hayvanlarla konuştuğu zaman hayvanlar Evie’ye yanıt veriyor. On iki yaşındaki Evie’nin çok özel bir yeteneği var. Süper bir yetenek. Evie hayvanların düşüncelerini duyabiliyor. Evie babasıyla birlikte yağmur Amazon yağmur ormanlarında bir geziye çıkar. Burada pembe nehir yunuslarıyla arkadaş olur, yaralı bir tembelhayvanı kurtarması gerekir ve jaguarların gizli hayatını keşfeder. Çok geçmeden balta girmemiş ormanın çok büyük tehlike altında olduğunu görür ve ormanı kurtarmak için epey riskli bir plan yapmaya koyulur… Çok satan kitapların dünyaca ünlü yazarı Matt Haig’den doğanın önemine dair yepyeni bir macera olan kitap Yapı Kredi Yayınları tarafından okurlarla buluşturuldu.
HEP SEN KAZAN
(Mehdi Hasan)
Dünyanın dört bir yanında ses getiren gazeteci ve münazara ustası Mehdi Hasan’ın, tartışma ve ikna sanatına dair kapsamlı rehberi Hep Sen Kazan, Boyner Yayınları'ndan çıktı. Mehdi Hasan, antik Yunan’dan modern siyasete uzanan bir perspektifle kaleme aldığı kitapta Aristo, Martin Luther King ve Churchill gibi tarihin büyük hatiplerinin stratejilerini, modern retorik yöntemleriyle harmanlıyor. Tartışmayı demokrasinin can damarı olarak gören Hasan, her okura etkili iletişim ve ikna becerilerini geliştirme fırsatı sunuyor. Kitapta, mizahın gücü, hikâye anlatımının etkisi ve duygusal bağ kurmanın ikna üzerindeki rolü gibi konuları ele alan Hasan, etkileyici bir tartışma için hazırlığın önemine dikkat çekiyor. Hep Sen Kazan, yalnızca profesyonel tartışmalar için değil; iş hayatında, günlük iletişimde ve özel yaşamda etkili olmak isteyen herkes için yazılmış bir eser.
SANATTA TİNSELLİK ÜZERİNE
(Vasili Kandinski)
Modernist sanat kuramının öncüleri arasında yer alan Vasili Kandinski'nin 1912 tarihli Sanatta Tinsellik Üzerine adlı çalışması, Nokta ve Çizgiden Düzleme başlıklı çalışması ile birlikte, modernist sanatın yeni bir paradigma inşa eden öncü metinlerinin başında geliyor. Arketon Yayınevi'nden çıtan, Hüseyin Tüzün'ün özgün dilinden çevirdiği, Aykut Köksal'ın editörlüğünü yaptığı kitabın sunuş yazısını Uşun Tükel yazdı. Tükel, kitabın arka kapağında da yer alan yazısında şunları söylüyor: "Vasili Kandinski’nin, yazımı 1911’de tamamlanıp ertesi yıl basılan Sanatta Tinsellik Üzerine başlıklı kitabı, gerek resmin diline yönelik incelikli saptama ve gözlemleri, gerek yer yer öznel izlenimlere varan kimi yorumları ve hepsinden önemlisi müzikle olan sıkı bağıntısı nedeniyle erken modernist dönemin en önemli metinlerinden biridir... Sanatta Tinsellik Üzerine'nin modern sanatın ilk kuramsal metinlerinden biri olarak tarihsel önemini günümüzde de sürdürdüğünü rahatlıkla söyleyebiliriz."