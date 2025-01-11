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        Haberler Kültür-Sanat Sinema En iyi 5 Şener Şen filmi

        En iyi 5 Şener Şen filmi

        Usta sinema yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı 'Sinemanın En İyileri' programında aksiyondan bilimkurguya, romantik komediden müzikale, korkudan western'e sinema tarihine damga vurmuş filmleri, usta yönetmenlerin klasiklerini listeliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2025 - 09:03 Güncelleme: 11.01.2025 - 09:03
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        En iyi 5 Şener Şen filmi
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        Usta sinema yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı 'Sinemanın En İyileri' programının bu bölümünde Milyarder'den Muhsin Bey'e, Züğürt Ağa'dan Eşkıya'ya 'sinema tarihinin en iyi 5 Şener Şen filmi'ni anlattı...

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