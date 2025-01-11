AKOM'dan İstanbul uyarısı! 5 bölgede sağanak! Marmara'ya dikkat!
Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün; 5 bölgemizde yağış beklenirken, AKOM, Marmara bölgesi için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. Yurt genelinde mevsim normallerinde olan hava sıcaklığı, Marmara ile Güneydoğu Anadolu'da 3 ilâ 7 derece azalıyor. İç ve doğu kesimlerde ise sis ile gizli buzlanmaya dikkat! Rüzgarın genellikle güney, zamanla Marmara'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. İşte, illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...
Giriş: 11.01.2025 - 06:59 Güncelleme: 11.01.2025 - 11:20
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara (Bilecik hariç), Ege (Afyonkarahisar ve Kütahya hariç), Zonguldak, Bartın, Düzce, Şırnak, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevreleri ile Kastamonu kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, Hakkari çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA'DA KUVVETLİ SAĞANAK VAR
Yağışların, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Tekirdağ ve Kırklareli çevreleri ile Çanakkale ve Balıkesir’in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi de (AKOM), bugünden itibaren İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.
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