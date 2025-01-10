Los Angeles yangınında bir kişi elinde 'alev makinesi' ile yakalandı
ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentindeki orman yangınları, rüzgarın yön değiştirmesiyle kent merkezinden uzaklaşsa da 5 ayrı noktada devam ediyor. Yangın ile bağlantısı olduğu iddia edilen evsiz adam "alev makinesi" ile yakalandı
Los Angelesta'ki orman yangınları 5 ayrı noktada sürüyor. Yangın ile ilgili dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Bölge sakinleri tarafından bir kovalamaca sonucunda yakalanan adam polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Los Angeles Polis Departmanı, yıkıcı Kenneth Yangını'nın çıktığı bölgenin "suç mahalli" olarak ele alındığını doğruladı. Polis yetkilisi, "Şu anda buna inanıyoruz. Suç olarak araştırılıyor." açıklamasında bulundu.
Bölge sakinleri adamı, elinde "alev makinesi" gibi görünen bir cihazla etrafta dolaşırken yakaladı.Yerel halkın verdiği bilgiye göre, kimliği belirsiz şüpheli Woodland Hills'de bisikletle dolaşırken, Kenneth Yangını'nın başladığı sırada birkaç eski Noel ağacını ve çöp kutusunu ateşe verdi.
Görgü tanıkları bir arabanın aniden durduğunu ve bir adamın "Komşular, yangın çıkarmaya çalışıyor! 911'i arayın!" diye bağırdığını duyduğunu söyledi.
Şüphelinin sokaktaki molozları yakmaya çalışırken elinde büyük bir "alev makinesi" taşıdığını aktarıldı. Komşular harekete geçti ve evsiz adam kaçmaya çalışırken onu köşeye sıkıştırdı.
Fox 11'e konuşan bir görgü tanığı, şüphelinin "daha çok bir kaynak makinesine benzeyen bir aletle ilerlemeye çalıştığını" söyledi.