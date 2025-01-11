Los Angeles yangınında evleri yanan ünlülere üzülen yok, tepki var

ABD'nin Los Angeles eyaletindeki yangınlarda 10 kişi hayatını kaybetti, binlerce ev yandı. Bu yangını daha da önemli hale getiren, onlarca ünlü ismin de bu felaketten etkilenmiş olmasıydı.

Hollywood yıldızlarının malikanelerinin yer aldığı Pacific Palisades adlı lüks yerleşim yeri yakınında başlayan orman yangını geniş bir alana yayıldı. Milyon dolarlık evler küle döndü.

Hâlâ tüm hasar tam olarak hesaplanabilmiş değil. Havadan kızılötesi teknolojisine dayanarak yapılan tespitlerde Palisades'teki yapı kayıplarının 5 bin 300'den fazla olduğu tahmin ediliyor. Eaton bölgesi yangınında ise 4 bin ila 5 bin yapının hasar gördüğü veya yok olduğu söyleniyor. Tabii bu, sadece bir ön tespit. Bu sayıların, felaketi, mülk kayıpları açısından şimdiye kadarki en kötü felaketlerden biri haline getirdiği düşünülüyor.

Yangının çıktığı lüks muhitin ünlüler bölgesi olduğu da dikkate alınınca tanıdığımız pek çok ismin milyonlarca dolarlık mülkü de yangından etkilendi. Kiminin evi kısmen yandı, kimininki tamamen küle döndü, kimi de risk nedeniyle evini terk etmek zorunda kaldı.

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Örneğin Anthony Hopkins'in Pacific Palisades'teki evi tamamen kül oldu.

Harrison Ford, Brentwood'daki 12,6 milyon dolarlık evini yanma tehlikesinden dolayı tahliye etmek zorunda kaldı. Yangın kontrol altına alındıktan sonra evini kontrol etmek üzere geri geldiğinde polis eşliğinde evine girebildi.

Mandy Moore, Mark Hamill, Kate Beckinsale, Diane Warren, Adam Brody, Billy Crystal gibi isimler, evleri yangından etkilenen diğer isimler arasında.

Evi yanan bir isim de Paris Hilton'du. Malibu'daki 8,4 milyon dolarlık sahil malikanesinin küle dönmesi sonrası yaptığı açıklamada, "Sözcüklerle ifade edilemeyecek kadar yüreğim parçalandı. Ailemle oturup haberleri izlemek ve Malibu'daki evimizin yanışını televizyonda canlı canlı seyretmek hiç kimsenin deneyimlememesi gereken bir şey" dedi.

"Bu ev, çok sayıda değerli anıyı inşa ettiğimiz yerdi. Phoenix'in ilk adımlarını attığı ve London ile bir ömür boyu anılar inşa etmeyi hayal ettiğimiz yerdi" diye devam etti.

REKLAM Evini tahliye etmek zorunda kalanlardan biri olan Jamie Lee Curtis; "Komşularımın ve muhtemelen benim evim de yandı. Korkunç bir durum. İnanıyorsanız dua edin. İnanmıyorsanız bile, inananlar için dua edin" çağrısı yaptı. Britney Spears, biraz gecikmeli olarak sosyal medyadan evinin tahliye edildiğini paylaştı. Geç kalmasının sebebi günlerdir elektriksiz kalması, telefonunu şarj edememesiydi. 7,4 milyon dolarlık evini terk eden Spears, bir otele yerleştiğini duyurdu. Kimi çocukluğunun geçtiği evin yanışını, kimi de gözyaşları içinde çocuklarıyla evlerini nasıl da terk etmek zorunda kaldıklarını anlatan videoları, fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı. Pek çok ünlü, orman yangınlarının büyümesiyle milyon dolarlık evlerinin yerle bir olduğunu gösteren videoları paylaştıkları için eleştirilerle karşı karşıya kaldı. O eleştirilerin bazısı bir hayli acımasızdı. Hayatlarını kurtarmak için kaçarken, birçoğu travmatik deneyimlerini Instagram'da paylaşan ünlülere karşı sosyal medya kullanıcılarının hepsi nazik yorumlar yazmadı. Ünlüler ne kadar üzgün olduklarını dile getirse de onları takip edenler onlar adına üzülmeyi reddetti. REKLAM "HÂLÂ HAYATTA, HÂLÂ ZENGİNLER" Örneğin biri, "Kimin umurunda, yüz ömür boyunca hiçbir şey için endişelenmelerine gerek kalmayacak kadar paraları var" derken; bir başkası, "Bu yangında evlerini kaybeden ve 20 tane daha satın alabilecek maddi güce sahip olan yüzde 1'lik mutlu azınlık ve ünlü nüfus için üzülmemiz mi gerekiyor?" şeklinde tepki gösterdi. Sosyal medya kullanıcıları çoğunlukla, ünlü isimlerin kaybettikleri evlerinin yenisini yapabilecek güçte olduklarını, oysa nüfusun çoğunun bunu karşılayamayacak durumda olduğunu paylaştı. Örneğin bir sosyal medya kullanıcısı, "Üzgünüm ama onlar hâlâ hayatta, hâlâ zenginler. Yeniden inşa edemeyen veya yeni bir ev alamayan fakir insanlara acıyorum. Ve hayatlarını kaybeden hayvanlara üzülüyorum. Zenginler hayatlarına devam edip birbirlerine yardım edecekler ama fakirler, bakalım onlara kim yardım edecek" eleştirisinde bulundu.

"Her şeyini kaybeden ve yeni bir tane almaya gücü yetmeyen insanlara daha fazla odaklanmalıyız. Ünlüler zaten yine iyi olacak" diye yazdı biri. REKLAM Meghan Markle'ın yangındaki kritik saatlerde, ölen köpeğini anması tepki çekti "PARASI NEYSE VERİRİM" SÖZLERİNE TEPKİ Yıkıcı yangınlar devam ederken bir gayrimenkul yatırım şirketinin milyoner CEO'su Keith Wasserman, evini korumak için 'özel itfaiyecilerden' yardım alıp alamayacağını sorduğu sosyal medya mesajıyla tüm öfkeyi üzerine çekti. Bunun için 'herhangi bir miktarı ödemeye' hazırdı. "Pacific Palisades'teki evimizi korumak için özel itfaiyecilere erişimi olan var mı? Burada hızlı davranmamız gerekiyor. Tüm komşuların evleri yanıyor. Miktarı ne olursa ödeyeceğim. Teşekkürler" diye yazınca büyük bir öfke fırtınasının arasında kaldı. "Yani on binlerce insan tahliye olmaya çalışırken zengin olduğunuz için potansiyel olarak hayat kurtarıcı kaynakların (özel olsa bile) evinizi kurtarmak için yönlendirilmesini mi öneriyorsunuz?" yorumu, yöneltilen öfkenin özeti şeklindeydi. İnternet ortamında eleştiri alan bir diğer ünlü isim de Meghan Markle oldu. Düşes, yangınların söndürülmeye çalışıldığı kritik saatlerde, ölen köpeği Guy için bir anma paylaşımı yaptı ve öfkeli kalabalığı mıknatıs gibi üzerine çekti. Sosyal medya kullanıcıları, "California yanarken" onun ilgi odağı olmaya çalıştığını düşündü. Biri, "Şu anda California'nın karşı karşıya olduğu daha önemli sorunlar olduğundan oldukça eminim. Halkla ilişkiler saçmalıklarına yeter artık" şeklinde tepki gösterdi. REKLAM EVİNİ AÇTI Meghan Markle daha sonra eşi Prens Harry ve iki çocuğuyla oturduğu 29 milyon dolarlık Montecito malikanesinin kapılarını yangın nedeniyle evini tahliye etmek zorunda kalan arkadaşlarına ve sevdiklerine açmasıyla tepkileri dindirmeye çalıştı. Los Angeles sakinlerini de aynı şeyi yapmaya çağıran Markle, "Eğer bir arkadaşınız, sevdiğiniz biri ya da evcil hayvanınız tahliye edilmek zorundaysa ve onlara evinizde güvenli bir sığınak sunabiliyorsanız, lütfen bunu yapın. Ayrıca engelli ya da yaşlı komşularınızın tahliye konusunda yardıma ihtiyacı olup olmadığını mutlaka kontrol edin” dedi.