Los Angeles yangınından geriye kalanlar

Los Angeles yangınının tarihte birçok benzeri olmakla birlikte 1660 yılında İstanbul'da yaşanan yangın da benzer bir etkiye neden oldu. Aradan 365 yıl geçmesine rağmen insanların doğayla olan mücadelesinin pek değişmemesi de kayda değer. 1660 yılında yaşanan İstanbul yangını ile ilgili yazılan bir şiir ise şöyle:

Kebeciler hanı dersin bir metîn binâ iken Yandıa

kibrit taşı gibi içi dışı dökülü

Hem içinde bunca bâzirgânları büryân edip

Haykırıp feryâd ederdi her biri eyvâylı