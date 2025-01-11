Zem zem suyunu musluk suyuyla karıştırıp çoğaltmış! Zem zem suyuna aroma da koymuş! Adana'da, depoda şişelenmiş 16 ton sahte zemzem suyu ele geçirilmesine ilişkin Mehmet Bilal Ç., gözaltına alındı. Şüphelinin, Mekke'den TIR'larla gelen zemzem sularını musluk suyuyla karıştırarak çoğalttığı ve anlaşılmaması için suya aroma koyduğu öğrenildi. Zem zem suyunun TIR'larla İstanbul'a gönderildiği belirtildi. Mehmet Bilal Ç. ifadesinde, "Zemzem suyuna rağbet vardı. Bunu değerlendirip, kazanca çevirmek istedim. Türkiye'deki zemzem sularının neredeyse tamamını ben yaptım. Bu suların sahte olduğunu düşünmüyorum. Şu ana kadar müşterilerden herhangi bir şikayet gelmedi" dedi

Anadolu Ajansı Giriş: 11.01.2025 - 10:19 Güncelleme: 11.01.2025 - 10:39 facebook

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