Kimlere emekli ikramiyesi farkı ödenir?

EKİM AYINDA EMEKLİ OLAN MEMUR OCAK AYINDA İKRAMİYE FARKI ALACAK MI?

Uzman doktorum. Ekim ayında 41,5 yıl çalışarak emekli oldum, 1.300.000 TL emekli ikramiyesi aldım ve 64 bin lira emekli aylığı bağlandı. Bu rakamlar normal mi? 2025 yılında emekli ikramiyesi için fark alacak mıyım? (Tarık Ç.)

SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

Memurlarda yaş haddi 65 olarak uygulanmaktadır. Yaş haddini doldurduğunuz için mi yoksa kendi isteğinizle 65 yaşından önce mi emekli olduğunuza göre emekli ikramiyesi farkı alıp alamayacağınız değişir.

Yaş haddi dolmadan emekli olanlar sonradan emekli ikramiyesi farkı alamazlar. İkramiye farkı alabilecek kişiler şunlardır: Yaş haddi sebebiyle emekliye sevk edilenler, görevde iken vazife malulü haline gelerek vazife malulü aylığı bağlananlar, görevde iken ölen memur dolayısıyla ölüm aylığı bağlananlar (eş ve çocukları) ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatı mensupları.

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Yukarıda sayılan kişilere, emekli aylığına hak kazandıkları tarihi takip eden üç ay içinde emekli ikramiyesinin hesaplanmasına esas alınan katsayılarda meydana gelecek artış nedeniyle oluşacak ikramiye farkları ödenir. Ayrıca ocak ayında, katsayılar dışındaki diğer unsurlarda meydana gelecek artışlardan doğan emekli ikramiyesi farkı verilir. Ancak, emekli aylığına hak kazandıkları tarihi takip eden üç ay içinde katsayılarda artış yapılmadığı takdirde, müteakiben katsayılarda altı ay içinde yapılacak ilk artıştan doğan ikramiye farkları da ayrıca ödenir.

Sonuç olarak, 65 yaşı doldurduğunuz için yaş haddinden emekli oldunuzsa ocak ayında memur maaş katsayısında yapılan artış emekli ikramiyenize yansıtılır ve aradaki farkı alırsınız. Yaş haddini doldurmadan kendi isteğinizle emekli olduysanız emekli ikramiyesi farkı alamazsınız.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENİM SÜRELERİ İÇİN SGK’YA BORÇLANMA YAPILABİLİR Mİ?

Özel sektörde mühendis olarak çalışmaktayım. Sigorta başlangıcım 11.07.2006 ve prim gün sayım 5058. Son işyerinde yaklaşık 14 yıldır çalışıyorum ve ayrılmak istiyorum. Sigorta başlangıcım daha sonra yani 2008 olsa kıdem tazminatı alabiliyor iken daha erken sigortalı olmama rağmen tazminat alamıyorum. Haksız fesih yapacağım için yaklaşık 700 bin lira tutarındaki tazminatım işverene kalıyor. Mahkeme yoluyla mağduriyetimiz giderilebilir mi? Üniversite yıllarımız için borçlanma yaparak prim gününü 7000’e tamamlama hakkım var mıdır? (İsmi Saklı)

REKLAM Sizin de belirttiğiniz gibi, yaş dışındaki emeklilik koşullarını tamamlayarak kıdem tazminatı alma hakkı konusunda 2000-2008 arası çalışmaya başlayanlar 2008’den sonra başlayanlara göre dezavantajlıdır. 2008 sonrası başlayanlar sigortalılık süresine bakılmaksızın 4600 gün ile 5400 gün arasında değişen prim günü koşulunu tamamladıklarında kıdem tazminatını alabiliyorlar. Sizin gibi 2000 – 2008 arasında çalışmaya başlayanlar ise ya 25 yıl sigortalılık süresi ve 4500 prim gününü ya da sigortalılık süresine bakılmaksızın 7000 prim gününü tamamlayarak kıdem tazminatı alma hakkı elde ederler. Sigortalılık süresinde aranan 25 yıl koşulunu 2031 yılında tamamlıyorsunuz. Çalışmaya hiç ara vermediğiniz takdirde 7000 prim günü koşulunu ise en erken 2030 yılında tamamlayabilirsiniz. Eksik prim günleri için ancak varsa askerlik borçlanması yapabilirsiniz. Öğrenim süresi için borçlanma hakkı sadece sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirilen normal doktora veya uzmanlık öğretim süreleri ile sigortalı olmaksızın yapılan bir yıla kadar avukatlık stajı ve hekimlerin fahri asistanlıkta geçen süreleri için tanınmıştır. Dikkat edileceği gibi, öğrenim dönemi için borçlanma hakkı uzman hekimler ve fahri asistanlarda 6 yıllık tıp fakültesinden sonra, diğerlerinde ise en az dört yıllık üniversite bitiminden sonra sigortasız geçirilen öğrenim süreleri için tanınmıştır. Sonuç olarak, öğrenim süreniz için borçlanma hakkınız bulunmamaktadır. REKLAM İşçinin kendi isteğiyle ayrıldığında kıdem tazminatı alabilmesi için iş akdini haklı bir sebeple feshetmesi gerekir. İşçinin ücretinin zamanında ödenmemesi, eksik ödenmesi, bayram çalışması veya fazla çalışma ücretlerinin ödenmemesi işçi açısından en önemli haklı fesih sebebidir. Böyle bir haklı sebebiniz varsa, açacağınız davayı kazanma şansınız artar. Aksi takdirde kazanma şansınız düşüktür. SSK’LI KOCA VE BABADAN AYNI ANDA YETİM AYLIĞI ALINABİLİR Mİ? Bir kadın hayatını kaybetmiş SSK’lı babasından ve SSK’lı eşinden dolayı aynı anda ikisinden de ölüm aylığı alabilir mi? Ben alamayacağını biliyorum ama çevremde bazıları kanunun değiştiğini söylüyor. Doğrusu nedir? (N. ARIBAŞ)