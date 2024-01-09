Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 7.736,26 %-1,06
        DOLAR 29,9387 %0,12
        EURO 32,7429 %-0,05
        ALTIN 1.951,32 %0,21
        FAİZ 39,95 %-0,03
        GÜMÜŞ GRAM 22,12 %-0,30
        BITCOIN 46.836,00 %-0,59
        GBP/TRY 38,0752 %-0,16
        EUR/USD 1,0925 %-0,27
        BRENT 77,62 %1,97
        ÇEYREK ALTIN 3.190,40 %0,21
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Enflasyon ve faizde yıl sonu hedeflerine ulaşılacak mı? - Rahim Ak ile Yatırımcı Rehberi - İş-Yaşam Haberleri

        Enflasyon ve faizde yılsonu hedeflerine ulaşılacak mı? - Rahim Ak ile Yatırımcı Rehberi

        Yatırımcı Rehberi programının konuğu TEPAV Direktörü Burcu Aydın oluyor. Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Maliye Bakanlığı'nda üst düzey görevlerde bulunan Aydın, ekonomi yönetiminin uyguladığı para ve maliye politikalarını değerlendirirken bu politikaların hedefine ulaşıp ulaşamayacağını mevcut veriler ışığında değerlendiriyor. Aydın, Merkez Bankası rezervindeki artış, Türkiye'nin CDS rakamlarındaki iyileşme ve bu doğrultuda yavaş yavaş görülmeye başlanan yabancı yatırımcı ilgisini de değerlendiriyor. Aydın bu gelişmelere rağmen Türkiye'nin notunu artırmayan uluslararası reyting kuruluşlarının haksızlık yapıp yapmadığını sorguluyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2024 - 18:46 Güncelleme: 09.01.2024 - 18:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ekonomi yıl sonunda mutlu edecek mi?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yatırımcı Rehberi programının konuğu TEPAV Direktörü Burcu Aydın oluyor. Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Maliye Bakanlığı'nda üst düzey görevlerde bulunan Aydın, ekonomi yönetiminin uyguladığı para ve maliye politikalarını değerlendirirken bu politikaların hedefine ulaşıp ulaşamayacağını mevcut veriler ışığında değerlendiriyor. Aydın, Merkez Bankası rezervindeki artış, Türkiye'nin CDS rakamlarındaki iyileşme ve bu doğrultuda yavaş yavaş görülmeye başlanan yabancı yatırımcı ilgisini de değerlendiriyor. Aydın bu gelişmelere rağmen Türkiye'nin notunu artırmayan uluslararası reyting kuruluşlarının haksızlık yapıp yapmadığını sorguluyor.

        PROGRAM NASIL HEDEFİNE ULAŞIR?

        Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan'ın şimdiye kadarki aldığı kararların niteliğini ve kişisel tavrını da değerlendiren Aydın, ekonomi yönetiminin faiz ve enflasyonda yılsonu hedefine ulaşması için gerekli şartın ne olduğunu açıklıyor.

        REKLAM

        Aydın 2024 yılında yaşanacak ekonomik gelişmeleri yorumlarken bu yıl kimin kaybedip kimin kazanacağını da ortaya koyarken yeni ekonomi politikasının gereklerinden birisi olan faiz artışlarının ekonomiyi beklenenin üstünde küçültüp resesyonun yolunu açıp açmayacağını da değerlendiriyor. Ekonominin resesyona girmemesi için neler yapılması gerektiğini de anlatan Aydın, "Merkez Bankası’nın para politikaları yeterli mi başka önlem gerekiyor mu?" sorusunu yanıtlıyor.

        GLOBAL GELİŞMELER NASIL YANSIR?

        Yabancı yatırımcının Türkiye’nin yeni politikalarını ne zaman satın almaya başlayacağına dair görüşlerini aktaran Aydın ayrıca ABD Merkez Bankası Fed'in son kararının Türkiye ekonomisi, para ve sermaye piyasalarına etkisinin ne olacağına dair fikirlerini paylaşıyor. Aydın yerel seçimlerin ekonomiye olumlu veya olumsuz yansıması olup olmayacağına yönelik görüşlerini de aktarırken bu gelişmelerin borsa ve sermaye piyasalarına yansımasının nasıl olacağına dair tahminini de dile getiriyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #ENFLASYON
        #FAİZ
        #merkez bankası
        #Burcu Aydın
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Fatih Camii'ndeki saldırganla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı!
        Fatih Camii'ndeki saldırganla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı!
        Otomobil viyadüğün temeline uçtu!
        Otomobil viyadüğün temeline uçtu!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 9'uncu kez dede oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 9'uncu kez dede oldu
        Yüksel Uzel son yolculuğuna uğurlandı
        Yüksel Uzel son yolculuğuna uğurlandı
        Havada parçası kopmuştu: Bazı uçaklarda cıvatalar gevşek çıktı
        Havada parçası kopmuştu: Bazı uçaklarda cıvatalar gevşek çıktı
        Fenerbahçe'den iki yıldız hamlesi!
        Fenerbahçe'den iki yıldız hamlesi!
        35 yıl önce böyleydiler
        35 yıl önce böyleydiler
        Dünya bu skandalı konuşuyor!
        Dünya bu skandalı konuşuyor!
        Türk erkeklerinin yüzde 61'i geleneklerine bağlı
        Türk erkeklerinin yüzde 61'i geleneklerine bağlı
        "Sahaya ölmeye çıkmalıyız!"
        "Sahaya ölmeye çıkmalıyız!"
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'den 5 günlük flaş uyarı!
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'den 5 günlük flaş uyarı!
        Kademeli emeklilik ne zaman çıkar?
        Kademeli emeklilik ne zaman çıkar?
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Beşiktaş'ın Rize 11'i
        Beşiktaş'ın Rize 11'i
        Ebrar, Ruslar'a 'Erik Dalı' oynattı!
        Ebrar, Ruslar'a 'Erik Dalı' oynattı!
        Dünkü sağanağın ardından barajlardan haber var!
        Dünkü sağanağın ardından barajlardan haber var!
        "Felsefesi gol yememek"
        "Felsefesi gol yememek"
        5 yıl sonra bir ilk
        5 yıl sonra bir ilk