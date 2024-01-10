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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Boeing, 737 Max 9 uçağındaki 'hatasını kabul etti' - İş-Yaşam Haberleri

        Boeing, 737 Max 9 uçağındaki 'hatasını kabul etti'

        Boeing şirketi, uçuş sırasında gövdesinden parça kopan 737 Max 9 tipi uçakla ilgili hatalarını kabul ettiklerini açıkladı.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 10.01.2024 - 07:58 Güncelleme: 10.01.2024 - 07:59
        ABONE OL
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        Boeing,'hatasını kabul etti'
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        Alaska Havayolları'nın 1282 sefer sayılı uçuşunu yapan 737 Max 9 tipi uçağın gövdesinden bir bölüm, kalkıştan kısa bir süre sonra koparak düşmüş, uçakta delik açılmıştı.

        Uçağın Portland'a acil iniş yaptığı olayda şans eseri yaralanan olmadı.

        Şirketin CEO'su Dave Calhoun, olayın sorumluluğunu kabul ettiklerini ve süreci "tam bir şeffaflık içinde yürüteceklerini" belirtti.

        Kopan parça acil çıkış kapısı olarak tasarlanan ancak kullanıma kapalı bir bölümdü. 27 kilogramlık parça, Portland'da bir evin bahçesine düştü.

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        Geçen Cuma günü yaşanan olayın ardından ABD'deki havayollarının kullandığı 171 Boeing 737 Max 9 tipi uçak, incelemeden geçirilmek üzere hangara çekildi. Başta Alaska ve United Havayolları uçuşları olmak üzere, yüzlerce uçuş iptal edildi.

        Türk Hava Yolları da elindeki bu tip 5 adet uçağın inceleneceğini açıklamıştı.

        Çok uluslu bir Amerikan şirketi olan Boeing, 737 Max tipi uçaklarında çıkan sorunlar nedeniyle zorlu bir dönemden geçiyor.

        uçağın kopan bölümü Getty Images

        Uçakta acil çıkış kapısı olarak tasarlanan ancak kullanıma kapatılmış olan bölüm yaklaşık 5 bin metre irtifada koparak düşmüştü

        Boeing çalışanlarına hitaben konuşan Calhoun, "Bu duruma, öncelikle hatamızı kabul ederek yaklaşacağız. Her adımımızda yüzde 100 ve tam şeffaflık ile hareket edeceğiz" dedi.

        Calhoun ayrıca kazanın nedeninin ortaya çıkması için, ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) ile birlikte çalışacaklarını da ekledi.

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        uçağın grafiğiBBC

        Boeing CEO'su, bu olayın bir daha yaşanmaması için gerekli tüm incelemelerin yapılacağını belirtti.

        Calhoun ayrıca olayın görüntülerinin yolcularda yaratmış olabileceği dehşete de değinerek, "Görüntüleri gördüğümde, tüm düşünebildiğim - neler olduğunu bilmiyordum, açılan deliğin yanında birileri de oturuyor olabilirdi. Sizlerin de olduğu gibi, çocuklarım, torunlarım var. Bu çok önemli, her detay önemli" dedi.

        Amerikan Federal Havacılık Dairesi'nin (FAA) uçaklara yönelik başlattığı inceleme sürüyor.

        Son olarak United ve Alaska havayolları, filolarındaki Max 9 tipi uçakların bazı cıvataların gevşediğinin tespit edildiğini duyurdu.

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