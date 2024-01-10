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        Kayıp olarak aranan şizofreni hastası, mezarlıkta sağ bulundu

        KARABÜK'te, 4 gün önce evden çıkan ve bir daha da haber alınamayan şizofreni hastası Cavit Kirendibi (46), mezarlıkta sağ bulundu. Kirendibi'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 13:38 Güncelleme: 10.01.2024 - 13:40
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        Kayıp olarak aranan şizofreni hastası, mezarlıkta sağ bulundu
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        KARABÜK'te, 4 gün önce evden çıkan ve bir daha da haber alınamayan şizofreni hastası Cavit Kirendibi (46), mezarlıkta sağ bulundu. Kirendibi'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi 40'ıncı Sokak'ta ailesiyle birlikte yaşayan Cavit Kirendibi, 6 Ocak'ta evden ayrıldı. Kirendibi, eve dönmeyince ailesi durumdan endişelenip polise ihbarda bulundu. Kirendibi'nin bulunması için AFAD ve polis ekipleri çalışma başlattı. Kirendibi, bugün saat 01.30 sıralarında evine 3 kilometre mesafedeki 5000 Evler Mezarlığı'nda polis ekipleri tarafından sağ bulundu. Sağlık kontrolü için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Cavit Kirendibi tedavisinin ardından taburcu oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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