Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük-Zonguldak kara yolundaki heyelan ulaşımı aksattı

        Karabük'te meydana gelen heyelan nedeniyle Karabük-Zonguldak kara yolunda ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 16:54 Güncelleme: 22.01.2024 - 17:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük-Zonguldak kara yolundaki heyelan ulaşımı aksattı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karabük'te meydana gelen heyelan nedeniyle Karabük-Zonguldak kara yolunda ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

        Bölgede aralıklarla devam eden yağışın ardından merkeze bağlı Fatih Mahallesi yakınlarında toprak kayması yaşandı.

        Yol kenarındaki tel kafesin yırtılması sonucu kara yoluna toprak kayan bölgede önlem alan polis ekipleri, trafiği tek şeritten sağlıyor.

        Karayolları görevlileri, yoldaki ulaşımın normale dönmesi çalışmalarını sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Çetinkaya, seçim çalışmalarına başla...
        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Çetinkaya, seçim çalışmalarına başla...
        Karabük'te, hayvanların zehirlenerek öldürüldüğü iddiasına soruşturma
        Karabük'te, hayvanların zehirlenerek öldürüldüğü iddiasına soruşturma
        Karabük'te cezaevi firarisi hükümlü yakalandı
        Karabük'te cezaevi firarisi hükümlü yakalandı
        Karabük'te hayvanların zehirlendiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldı
        Karabük'te hayvanların zehirlendiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldı
        Karabük'te meslek liseleri geçen yıl 1 milyon 250 bin lira ciro yaptı
        Karabük'te meslek liseleri geçen yıl 1 milyon 250 bin lira ciro yaptı
        Karabük'te kar yağışı etkili oldu
        Karabük'te kar yağışı etkili oldu