Karabük-Zonguldak kara yolundaki heyelan ulaşımı aksattı

Karabük'te meydana gelen heyelan nedeniyle Karabük-Zonguldak kara yolunda ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Bölgede aralıklarla devam eden yağışın ardından merkeze bağlı Fatih Mahallesi yakınlarında toprak kayması yaşandı.

Yol kenarındaki tel kafesin yırtılması sonucu kara yoluna toprak kayan bölgede önlem alan polis ekipleri, trafiği tek şeritten sağlıyor.

Karayolları görevlileri, yoldaki ulaşımın normale dönmesi çalışmalarını sürdürüyor.

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