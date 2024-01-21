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        Karabük'te meslek liseleri geçen yıl 1 milyon 250 bin lira ciro yaptı

        Karabük'te, mesleki ve teknik liseler, yaptıkları üretimlerle geçen yıl 1 milyon 250 bin lira ciro elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 15:38 Güncelleme: 21.01.2024 - 15:47
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        Karabük'te meslek liseleri geçen yıl 1 milyon 250 bin lira ciro yaptı
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        Karabük'te, mesleki ve teknik liseler, yaptıkları üretimlerle geçen yıl 1 milyon 250 bin lira ciro elde etti.

        AA muhabirinin İl Milli Eğitim Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Safranbolu Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi metal teknolojisi, mobilya ve iç mekan tasarımı, elektrik ve elektronik ile motorlu araçlar teknolojileri alanı öğrencileri, öğretmenlerinin gözetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

        Yahya Kemal Beyatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alanı öğrencileri de günde 2 bin roll ekmek üretimi gerçekleştiriyor.

        Okulda aldıkları teorik eğitimi atölyelerde beceriye dönüştüren öğrenciler, hem mesleki tecrübe kazanıyor hem de harçlıklarını çıkarıyor.

        Yaptıkları satışlarla 2022'de 1 milyon lira ciro elde eden kentteki meslek liselerinin geçen yılki ciroları, yüzde 25 artarak 1 milyon 250 bin liraya ulaştı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, AA muhabirine, meslek liselerinin "fabrika" gibi çalıştığını belirterek, bu sayede öğrencilerin hayata hazırlandığını söyledi.

        Karabük'teki meslek liselerinin geçen yıl 1 milyon 250 bin lira ciro elde ettiğini vurgulayan Akbaş, "Pinpon masası üretiminden basketbol potası, sıra, masa üretimine kadar birçok farklı alanda çalışmalar devam ediyor. Bir lisemizde de ekmek üretimi var. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimizden deneyim ve tecrübe kazanmaktadır. Çocuklarımız hem mesleki hem de hayata hazırlanma yönünden beceri kazanıyor." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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