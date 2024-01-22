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        Karabük'te, hayvanların zehirlenerek öldürüldüğü iddiasına soruşturma

        KARABÜK'te, 4 köpek, 6 kedi, 4 tavuk, 1 horoz, 1 tilki ve 1 karganın zehirlenerek öldürüldükleri iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 13:17 Güncelleme: 22.01.2024 - 13:20
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        Karabük'te, hayvanların zehirlenerek öldürüldüğü iddiasına soruşturma
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        KARABÜK'te, 4 köpek, 6 kedi, 4 tavuk, 1 horoz, 1 tilki ve 1 karganın zehirlenerek öldürüldükleri iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

        Merkez ilçesinde Başköy'de, hayvanların ani ölümü nedeniyle bölge halkı, durumu jandarma ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen jandarma, hayvanların zehirlenerek öldürüldüğü iddiasıyla soruşturma başlattı. Yapılan çalışmada 4 köpek, 6 kedi, 4 tavuk, 1 horoz, 1 tilki ve 1 karganın öldüğü tespit edildi. Jandarma, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, hayvanların yediği yiyeceklerden aldığı numunelerin de gıda kontrol laboratuvarına gönderileceği öğrenildi.

        Başköy'de yaşayan İsmail Aytekin, kimliği belirsiz kişilerin köyün çeşitli noktalarına zehirli tavuk kanatları bıraktığını iddia ederek, "Köpekler kusmuş, onu da tavuklar yemiş. Tavuklar öldü, kediler öldü. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, inceleme yapılması için ölen yiyeceklerden numune aldı. Benim köpeğim de zehirlendi. 4 tavuğum, 2 kedim öldü" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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