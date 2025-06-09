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        Haberler Gündem Güncel Karaman haberleri: Temizlik yaparken akıma kapıldı! | Son haberler | Son dakika haberleri

        Temizlik yaparken akıma kapıldı!

        Karaman'da feci bir ölüm meydana geldi. Olayda 2 çocuk annesi Nagihan Konuş, temizlik yaptığı sırada elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 15:21 Güncelleme: 09.06.2025 - 15:21
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        Temizlik yaparken akıma kapıldı!
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        Karaman’da evinde temizlik yaparken elektrik akımına kapılan 2 çocuk annesi kadın kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        İHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Ekinözü köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen Nagihan Konuş (47) mutfaktaki buzdolabını temizlediği sırada bir anda elektrik akımına kapıldı.

        TÜM MÜDAHALERERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Durumu fark eden kocası 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp yardım istedi. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Akıma kapılarak ağır yaralanan kadın sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.

        Konuş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan otopsi işlemleri tamamlanan Nagihan Konuş, bugün köyünde öğle namazına müteakip defnedildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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