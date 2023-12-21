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        KMÜ'de "Cumhuriyetin 100. Yılında Tarımda Teknoloji" paneli

        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Genç Ziraatçiler Öğrenci Topluluğu tarafından "Cumhuriyetin 100. Yılında Tarımda Teknoloji Paneli" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 12:06 Güncelleme: 21.12.2023 - 12:06
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        KMÜ'de "Cumhuriyetin 100. Yılında Tarımda Teknoloji" paneli
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        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Genç Ziraatçiler Öğrenci Topluluğu tarafından "Cumhuriyetin 100. Yılında Tarımda Teknoloji Paneli" düzenlendi.

        KMÜ Rektör Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonundaki panelde, tarım ve gıdanın stratejik bir sektör olduğunu belirtti.

        İlde bulgur, bisküvi, kek, yaş meyve ve sebze, meyve suyu, et ve süt gibi birçok temel gıdanın üretildiği çok sayıda fabrikanın bulunduğunu ifade eden Gavgalı, şunları kaydetti:

        "Böylelikle ülkemize bitkisel üretim ve endüstriyel gıda anlamında önemli katkılar sağlamaktadır. Üniversitemiz de 2022'de Yükseköğretim Kurulu Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşma ve İhtisaslaşma Programı kapsamında 'İhtisas Üniversitesi' statüsü almaya hak kazanmıştır. Bu statümüz için bölgemiz sanayicileri, çiftçileri, kooperatifleri, işletmeleriyle iş birliği içinde, alanında uzman akademisyenlerimizle özverili çalışmalarımıza devam ediyoruz."

        Elmacılar Birliği Başkanı Celil Serim ise ülke ve ilde elma üretiminin sürdürülebilir ve istikrarlı bir şekilde devam edebilmesi, değişen pazar isteklerine cevap vermesi ve dünyadaki önemli elma üreticisi ülkelerle rekabet edebilmesinin modern teknik ve yöntemlerin teknolojik alet ve ekipmanların kullanılması ile olacağını ifade etti.

        Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Ali Temiz'in moderatörlüğünü yaptığı panelde, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muharrem Keskin, Dünyada ve Türkiye'de Dijital Tarım Uygulamaları konulu sunumu ile dijital tarımın tarihçesi ve mevcut durumu hakkında, Bahri Dağdaş Uluslararası Araştırma Enstitüsü’nden Dr. Mehmet Ali Dündar, Sulama Teknolojileri konulu sunumunda sulama sistemleri ve günümüz sulama teknolojileri konularında, KMÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Dilay da Tarım Makinelerinde Yeni Teknolojiler konusunda değerlendirmede bulundu.

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