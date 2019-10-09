Kardeş Çocukları dizisi final yaparak izleyicileri üzdü. Mehmet Aslantuğ, Ayça Bingöl, Nur Fettahoğlu, Afra Saraçoğlu ve Cem Davran'nın başrollerini paylaştığı, senaristliğini Sırma Yanık'ın yaptığı, yönetmen koltuğuna Faruk Teber'in oturduğu televizyon dizisi Kardeş Çocukları 21. bölüm ile final yaparak ekranlara veda etti.

Kardeş Çocukları Neden Final Yaptı?

Kardeş Çocukları dizisinin neden final yaptığı merak ediliyor. Yapımcıları tarafından resmi açıklama gelmezken dizinin reytingler yüzünden final yaptığı tahmin ediliyor.

21. Bölüm (Final)

Yıldırım’ın Ümran’a evlenme teklif etmesi Hayat ve Umay’ın kalplerinde bomba etkisi yaratır.

Yıldırım’ın Ümran’a evlenme teklif etmesi Hayat ve Umay’ın kalplerinde bomba etkisi yaratır. Hayat annesine olan bütün kırgınlığıyla Savaş’a sığınırken, Umay’ın dengesi tamamen bozulur. Adnan, yalıdaki yemekte yaşanan bütün gelişmeleri takip edip, rotasını Umay’dan Ümran’a doğru kırarken, Umay, Reşat’ın Hayat ve Yıldırım’la ilgili gizli gündeminden habersiz, Yıldırım ve Ümran’ın evlenmesine engel olmak için hızla harekete geçer. Hayat, Savaş’a karşı yaşadığı duygu karmaşasından kaçmak isterken işleri iyice karıştırırken Savaş ise gözünü karartmış Hayat’ın peşindedir. Ümran, ortağı olduğu yalanların ve yıkıcı gerçeklerin arasına sıkışmış, Yıldırım’a gönlünden geçen cevabı veremezken, baba ve kızı birbirine kavuşturmak için çıktığı yolda giderek umudunu daha çok kaybeder. Ümran’ın tüm umutları tükenmişken kadere doğru atılan küçük bir adımın bütün yolları açacağından habersizdir

Yayın Günü: 8 Ekim Salı

Yayın Saati: 20.00

Yapım: Gold Film

Yapımcı: Faruk Turgut

Yönetmen: Faruk Teber

Senarist: Sırma Yanık

Ana karakterler