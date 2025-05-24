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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kardeşini kurtarmak isterken boğularak hayatını kaybetti Son dakika Adana haberleri... | Son dakika haberleri

        Kardeşini kurtarmak isterken boğularak hayatını kaybetti

        Adana'nın Yumurtalık ilçesinde sulama kanalına düşen 7 yaşındaki kardeşini kurtarmak için kanala giren 11 yaşındaki Dilan boğularak hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 10:37 Güncelleme: 24.05.2025 - 10:37
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        Kardeşini kurtarmak istedi!
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        Adana'nın Yumurtalık ilçesinde sulama kanalına düşen kardeşini kurtarmak isterken akıntıya kapılan 11 yaşındaki Dilan boğularak hayatını kaybetti.

        Olay, dün ilçeye bağlı Zeynepli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sulama kanalına düşen 7 yaşındaki Kader Sungur, çırpınmaya başladı. Bu sırada, kardeşini gören 11 yaşındaki Dilan ise onu kurtarmak için suya atladı. Akıntıda sürüklenen iki kardeşin çığlıklarını duyan amca İsmail Sungur, suya atlayarak onları çıkardı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan Dilan'ın yaşamını yitirdiğini belirlenirken Kader hastaneye kaldırdı. Olay yerindeki incelemelerin ardından Dilan'ın cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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