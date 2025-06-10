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        Haberler Bilgi Yaşam Karneler ne zaman alınacak? 2025 Yaz tatili ne zaman başlıyor, kaç gün kaldı?

        Karneler ne zaman alınacak? 2025 Yaz tatili ne zaman başlıyor, kaç gün kaldı?

        İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin gündeminde karnelerin veriliş tarihi yer alıyor. Kurban Bayramı tatili geride kalırken 2025'in ikinci döneminin sona ermesinde. Karnelerin verilmesiyle birlikte okullar tatile girecek ve yaz tatili süreci başlayacak. Peki Karneler ne zaman alınacak? 2025 Yaz tatili ne zaman başlıyor, kaç gün kaldı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.06.2025 - 17:14 Güncelleme: 10.06.2025 - 17:14
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        1

        Okulların kapanmasıyla birlikte öğrenciler karnelerine kavuşacak. Yaz aylarına girilmesiyle tatil planları yapılmaya başlandı. Bu nedenle “Yaz tatili ne zaman başlıyor?” ve “Karneler ne zaman verilecek?” gibi aramalar, internette büyük bir artış gösterdi. MEB tarafından karnelerin veriliş tarihi duyuruldu.

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        KARNELER NE ZAMAN ALINACAK?

        20 Haziran 2025 Cuma günü karneler dağıtılacak. Öğrenciler bu tarih itibari ile yaz tatiline çıkacak.

        MEB TAKVİMİ 2025

        - Birinci dönem 17 Ocak 2025 Cuma sona erdi.

        - Yarıyıl tatili 2 Şubat 2025 Pazar akşamı bitti.

        - İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi sabahı başladı.

        - İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

        - Ara tatil sonrası 7 Şubat'ta ders başı yapıldı.

        - Karneler 21 Haziran 2025 tarihinde dağıtılacak.

        3

        YENI EĞITIM YILI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        MEB’in açıklamasına göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı da planlandı. Yeni dönemde birinci ders zili 8 Eylül 2025 Pazartesi günü çalacak.

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