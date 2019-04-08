Spor Toto Süper Lig'deki son 4 karşılaşmasında mağlup olmayan Kasımpaşa, yaşadığı sıkıntılı dönemi geride bıraktı...
Sezonun ilk 17 haftalık periyodunu 29 puan ve averajla 4. sırada tamamlayan lacivert-beyazlı takım, ikinci yarıda düşüşe geçti. İkinci yarıya kötü bir başlangıç yaparak üst üste 6 mağlubiyet yaşayan Mustafa Denizli'nin öğrencileri, son 4 müsabakada 2 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 37 puana ulaşıp, ilk 5 için tekrar iddialı konuma geldi.
KIRILMA NOKTASI TRABZONSPOR MAÇI
Kasımpaşa, ligin 24. haftasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada, sıkıntılı süreçten çıkışın sinyallerini verdi. Bu müsabaka öncesi 6 maçını da kaybeden lacivert-beyazlı ekip, bordo-mavili ekip karşısında ilk yarıyı 2-0 geride tamamlarken, teknik direktörü Mustafa Denizli'nin devre arasında rahatsızlanmasıyla ikinci bir şok yaşadı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında teknik direktöründen yoksun sahaya çıkan lacivert-beyazlılar, buna rağmen mücadeleyi bırakmadı ve skoru 2-2'ye getirerek sahadan 1 puanla ayrılmasını bildi. Trabzonspor maçıyla ligde 6 hafta sonra puanla tanışan Kasımpaşa, ardından çıkışa geçti. Lacivert-beyazlı takım, küme düşme hattında yer alan rakiplerle oynadığı son 3 mücadelede ise 7 puan elde etti.
Deplasmanda Göztepe ile golsüz berabere kalan Kasımpaşa, ardından konuk olduğu Akhisarspor'u (3-2) ve sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u (2-1) mağlup ederek üzerindeki kara bulutları dağıttı.
KOİTA İLE GELEN PUANLAR
Kasımpaşa'nın Gine asıllı Fransız futbolcusu Bengali-Fode Koita, lacivert-beyazlıların son 2 maçtan üçer puanla ayrılmasında önemli rol oynadı. Sakatlığı nedeniyle ligin ilk 6 haftasında forma giyemeyen Koita, daha sonra ise form tutmakta sıkıntı yaşadı.
İlk yarıda Mbaye Diagne'nin etkili performansı nedeniyle fazla forma şansı bulamayan 28 yaşındaki futbolcu, bu oyuncunun Galatasaray'a transfer olmasının ardından ikinci yarıda takımına katkı sağlamaya başladı. Teknik direktör Mustafa Denizli'nin zaman zaman sağ açıkta da görevlendirdiği 28 yaşındaki Koita, santrfor pozisyonunda oynadığı Akhisarspor (1) ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor (2) maçlarında 3 gol atarak takımına önemli katkı sağladı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.