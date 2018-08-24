

Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Kasımpaşa 'nın yıldızı Mbaye Diagne, Habertürk'e açıklamalarda bulundu. 26 yaşındaki Senegalli yıldız, Lacivert-Beyazlılar'daki hedefinin en az 20 gol atmak olduğunu söyledi. Başarılı futbolcu, Kasımpaşa'da çok iyi bir ortam olduğunu belirtip, "Bu seneki hedefim elimden geldiğince takıma yardımcı olmak ve atabileceğim kadar çok gol atabilmek" dedi. Diagne'nin röportajı şu şekilde:

Kasımpaşa sezona çok iyi başladı. Bu sezonki hedefiniz nedir?



Bu seneki hedefim elimden geldiğince takıma yardımcı olmak ve atabileceğim kadar çok gol atabilmek.



Geçtiğimiz sezon devre arasında geldikten sonra lige çok çabuk uyum sağladın. Süper Lig’i nasıl değerlendiriyorsun?



Türkiye Ligi oldukça iyi ve mücadeleci bir lig. Bir çok iyi ve yetenekli oyuncu var. Bu ligde oynadığım için mutluyum.

Başakşehir gibi önemli bir takıma karşı çok iyi oynadın, galibiyeti getirdin. Son ana kadar gol atacağını hissettin mi?



Başakşehire karşı galibiyeti kesinlikle hak ettik. Maçı 1-0 önde götürürken maçın son dakikalarında bir gol yedik, ama takım olarak maçı bırakmadık ve son dakikada hak ettiğimiz galibiyeti aldık. Hem Başakşehir gibi bir takıma karşı kazandığımız için, hem de galibiyet getiren golü attığım için çok mutluyum.

Bu sezon kaç gol atarsan seni mutlu eder?



Daha önce de söylediğim gibi hedefim en az 20 gol atmak. Eğer bu sayıya ulaşabilirsem kendimi mutlu hissedeceğim. Umarım herşey yolunda ilerler.

Takımda en iyi anlaştığın isimler kimler ve kemal hoca hakkında neler söylemek istersin?



Kemal hoca hakkında sadece iyi şeyler söyleyebilirim. İyi bir grafiğimiz var ve bunda da hocamızın önemli bir payı var. Takım içinde herkes çok arkadaş canlısı ve sıcakkanlı. Herkesle çok iyi anlaşıyor ve zaman geçiriyorum.





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