Kaşıntı deyip geçmeyin! Bu belirtiler varsa vakit kaybetmeden doktora koşun!

Oldukça sert kaşınmalara sebebiyet veren uyuz, gün geçtikçe daha fazla kişide gözlemlenmektedir. Özellikle ellerde, karın bölgesinde, pamak aralarında ve koltuk altlarında durmaksızın kaşıntıya sebep olan uyuz genellikle hastanın tek bir bölgesinde başlar ve vücudun diğer bölgelerine yayılır. Bu sebeple kendinizde uyuz belirtilerini görüyorsanız mutlaka vakit kaybetmeden bir uzmana danışmanızı öneririz. İşte uyuz hastalığı hakkında bilinmesi gerekenler...

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UYUZ NEDEN OLUR?

Uyuz hastalığının temel nedeni akar böcekleridir. Bu böceklerin deri altına girerek yumurtalarını bırakırlar böylece hastalık ortaya çıkar. Ancak hastalık kişiden kişiye de bulaşabilir. Hatta vücudun bir yerinden başka bir yerine de atlayabilir. O nedenle çok dikkat edilmesi gerekmektedir.