Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu kullanan ve satanların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda yakalanan Ö.F.B. ve O.Y'nin üstlerinde ve araçlarında yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.