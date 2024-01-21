Kastamonu'da heyelan nedeniyle kayan yolda çalışma yürütülüyor

Kastamonu'da, Cide-Doğanyurt kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle araçların geçişi kontrollü olarak sağlanıyor.

İlyasbey köyü mevkisinde aşırı yağış nedeniyle heyelan meydana geldi.

Ekipler heyelan sonrası kayan yolun düzenlenmesi için çalışma başlattı.

Kontrollü olarak küçük araçların geçişine izin verilen kara yolunda, gece saatlerinden itibaren ağır tonajlı araçların da geçişine izin verileceği öğrenildi.