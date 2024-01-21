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        Kastamonu'da heyelan nedeniyle kayan yolda çalışma yürütülüyor

        Kastamonu'da, Cide-Doğanyurt kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle araçların geçişi kontrollü olarak sağlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 20:56 Güncelleme: 21.01.2024 - 21:05
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        Kastamonu'da heyelan nedeniyle kayan yolda çalışma yürütülüyor
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        Kastamonu'da, Cide-Doğanyurt kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle araçların geçişi kontrollü olarak sağlanıyor.

        İlyasbey köyü mevkisinde aşırı yağış nedeniyle heyelan meydana geldi.

        Ekipler heyelan sonrası kayan yolun düzenlenmesi için çalışma başlattı.

        Kontrollü olarak küçük araçların geçişine izin verilen kara yolunda, gece saatlerinden itibaren ağır tonajlı araçların da geçişine izin verileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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