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        Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde 35 endemik tür tespit edildi

        Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda 35 endemik tür tespit edildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 12:24 Güncelleme: 20.01.2024 - 12:55
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        Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde 35 endemik tür tespit edildi
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        Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda 35 endemik tür tespit edildiği bildirildi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan açıklamada, ilçede bulunan bakır madeninde DKMP personeli ve ekosistem uzmanlarınca gerçekleştirilen çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

        "Bakır Ocağı Zenginleştirme Tesisi ve Atık Depolama Tesisi Kapasite Artış Projesi"nin ilçenin Vakıfgeymene Mahallesi mevkisinde faaliyete geçtiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Genel Müdürlüğümüzce ÇED raporunda belirtilen hassas ve endemik türlerin taşınması ile tohum toplama gibi çalışmalar uzmanlarca takip ediliyor. ÇED taahhütleri kapsamında flora ve fauna izleme, tohum toplama, yarasa ve sincap yuvalarının oluşturulması, mısır akbabası araştırma faaliyetlerini yürütmek üzere botanik uzmanı Prof. Dr. Hayri Duman, hidrobiyolog Prof. Dr. Aydın Akbulut, ornitolog Prof. Dr. Zafer Ayaş, memeli uzmanı Prof. Dr. Mustafa Sözen, ekolog/hidrobiyolog Dr. Levent Biler ve biyolog Gamze Kaya'dan oluşan uzmanlarca çalışmalar yürütülüyor. 2018, 2019 ve 2020 yıllarında faaliyet alanında gerçekleştirilen araştırmalar neticesinde 64 familyaya ait 288 tür tespit edildi. Bu türlerden 35'inin endemik olduğu belirlendi. Bölge Müdürlüğümüz, Doğa Koruma ve Sulak Alanlar, Av ve Yaban Hayatı Kastamonu Şube müdürlükleri ve Milli Parklar Müdürlüğü personelinin katılım sağladığı çalışmalar neticesinde 2023 yılı sonu itibarıyla final raporu sunuldu."

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