        Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da 30 bin 867 kaçak hayvansal ilaç ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 22:08 Güncelleme:
        Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından kent merkezinde faturasız ve ilaç takip sistemi kaydı bulunmayan veteriner ilaçlarının ele geçirilmesine yönelik çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda 2 ikamet ve iş yerindeki aramada, piyasa değeri yaklaşık 30 milyon lira olduğu değerlendirilen 30 bin 867 hayvansal ilaç ele geçirildi.

        Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

