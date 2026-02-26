Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Haberleri

        Küre'de minik öğrenciler sporla tanıştı

        Kastamonu'nun Küre ilçesinde "Sporla Tanışıyorum Projesi" kapsamında ana sınıfı öğrencilerine spor yaptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 18:19
        Küre'de minik öğrenciler sporla tanıştı

        Kastamonu'nun Küre ilçesinde "Sporla Tanışıyorum Projesi" kapsamında ana sınıfı öğrencilerine spor yaptırıldı.

        Küre Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından yürütülen "Sporla Tanışıyorum Projesi" kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ana sınıfı öğrencileri ilk kez spor salonu ortamında spor yaptı.

        Etkinlikte minik öğrencilere yönelik temel spor eğitimi, milli judo antrenörü ve Gençlik ve Spor Küre İlçe Müdürü Veysel Gezergün tarafından verildi.

        Program kapsamında pilates eğitmeni Banu Kevser Gezergün de öğrencilere egzersiz ve etkinlikler yaptırdı.

        Renkli görüntülere sahne olan programda, palyaço eşliğinde etkinlik de düzenlendi.

        Çocukların hem eğlendiği hem de sporla tanışma fırsatı bulduğu organizasyonda, erken yaşta spor alışkanlığının kazandırılması hedeflendi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

