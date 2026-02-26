Canlı
        Kastamonu'da "Gelenekten Geleceğe Ahşap Sanatı" panel ve sergisi düzenlendi

        Giriş: 26.02.2026 - 18:33
        Kastamonu Üniversitesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Gelenekten Geleceğe Ahşap Sanatı" paneli, Kastamonu Halk Eğitimi Merkezi'nde yapıldı. Panelde, ahşap sanatının korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemi ele alındı.

        Kastamonu Valisi Meftun Dallı, yaptığı konuşmada, bölgedeki ahşap kültürüne dikkati çekerek, "Bu bölgede doğan herkes bilir ki doğduğumuz günden mezara kadar ahşapla iç içeyiz. Bastığımız zemin, baktığımız tavan, sırtımızı dayadığımız duvar, harmana getirdiğimiz kağnı, mezarda üstümüze kapatılan tahtaya varıncaya kadar ahşabın çocuklarıyız." dedi.

        Gençlere seslenen Dallı, "Devletimizin, Milli Eğitim Bakanlığımızın kursları var. Hayat boyu öğrenme kapsamında merakı olanlar biraz fedakarlık yaparsa bu sanatlarımızı kaybetmeden gelecek nesillere aktarabiliriz." ifadelerini kullandı.

        Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Cengiz Mete ise Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde en çok üzerinde durdukları konunun "köklerden geleceğe" vurgusu olduğuna işaret etti.

        Başka bir açıklamaya veya tasvire gerek duymayan, kökleri çok öncelere dayanan çok kıymetli medeniyetleri bulunduğunu anlatan Mete, şöyle konuştu:


        "Milli Eğitim Bakanlığı olarak Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli iddiamız da bu yöndedir. Yetiştirmeye çalıştığımız öğrenci modellerini incelediğimizde, öğrenci modeli olarak tanımladığımız değer manzumeleri içerisinde çocuklarımızın bilge, üretken, cesur, merhametli, vatansever, aynı zamanda estetik duyarlılığa sahip, sağlıklı olmalarını arzu ediyoruz, bu yönde çalışma yürütüyoruz."

        İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş de ahşabın insan emeği ve ustalıkla birleştiğinde değer kazandığını vurgulayarak, "Ahşaba baktığımızda toprağın sabrı, ağacın direnci, insanın emeği ve ustanın ruhu olarak karşımıza çıkmakta. Ecdadımız ahşabı işlerken sadece bir eser üretmemiş, ona ruh, değer ve estetik katmıştır. Biz de kültürel mirasımızı gelecek kuşaklara taşımak ve geçmişle gelecek arasında sağlam köprüler kurmak amacıyla bu tür programları yürütüyoruz." dedi.

        Daha sonra panelistler, ahşap sanatının farklı dallarına ilişkin bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Etkinliğin sonunda panelistlere plaket ve çiçek verildi.

        Panelin ardından Vedat Tek Kültür Merkezi'nde "Gelenekten Geleceğe Ahşap Sanatı" sergisi açıldı.

        Sergide, halk eğitimi merkezlerinde kursiyerler tarafından hazırlanan ahşap oyma, dekoratif ürünler ve geleneksel el sanatları gibi eserler sanatseverlerle buluşturuldu.



