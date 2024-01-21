Kastamonu'da ormanlar beyaz örtüyle kaplandı

Kastamonu'da etkili olan karın ardından ormanlar beyaza büründü.

Kent merkezinde karla karışık yağmur etkili olurken, Ilgaz Dağı Milli Parkı ile yüksek rakımlı ilçelerde kar yoğunlaştı.

Ilgaz Dağı Milli Parkı güzergahında yağışın ardından ormanlar beyaz örtüyle kaplandı.

Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı.

Yağışın sürdüğü yüksek rakımlı köylerde de ekipler yolların açılması için çaba sarf ediyor.