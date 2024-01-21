Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Ilgaz Dağı'nda yarıyıl tatili yoğunluğu

        Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda bulunan Yurduntepe Kayak Merkezi'nde, yarı yıl tatilinin ilk günlerinde yoğunluk yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 12:58 Güncelleme: 21.01.2024 - 13:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ilgaz Dağı'nda yarıyıl tatili yoğunluğu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda bulunan Yurduntepe Kayak Merkezi'nde, yarı yıl tatilinin ilk günlerinde yoğunluk yaşanıyor.

        Ziyaretçiler, 2 bin metre yükseklikteki pistte dağın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp, kızakla kayıp keyifli zaman geçirdi. Bazı vatandaşlar da kar üzerinde halay çekip oyunlar oynadı.

        Yaklaşık 6 kilometreyi bulan pistiyle kayakseverlerden yoğun ilgi gören Yurduntepe, kızakla kaymak isteyen küçük ziyaretçilerine de eğlenceli kış tatili imkanı sundu.

        Kastamonu Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, AA muhabirine, Yurduntepe Kayak Merkezi'nin çok güzel bir merkez olduğunu söyledi.

        Kastamonu Valiliği'nin bölgede önemli tesisleri olduğunu anlatan Kubalı, "Kastamonu Valiliği olarak çok güzel işletmelerimiz var. Halk için yaptığımız işletmelerimiz var. Vatandaşlarımız, burada çocuklarını kaydırabilirler, telesiyejle Ilgaz orman turu yapabilirler. Kafelerimizle dinlenebilirler. Gerçekten doğa harikası bir yer." dedi.

        Ilgaz Dağı'nın "Ilgaz Anadolu'nun sen yüce bir dağısın" sözleri ile şiirlere konu olduğunu anımsatan Kubalı, "Yalçın kayalıkları ile Ilgaz Dağı, Türkiye'nin en güzel yerlerinden biri. Burada yaptığımız tesislerde vatandaşlarımız sosyal açıdan zaman geçirebilirler. Çocuklarımızın da sömestr tatilini değerlendirmeleri açısından çok güzel bir yer. Vatandaşlarımız bir pazar gününü, bir hafta sonlarını buraya ayırsınlar. Çok memnun kalacaklarından eminim. Kış, kayak ve orman turizmini biz burada hayata geçirdik, çok beğeneceklerinden eminim. Bütün vatandaşlarımızı Ilgaz'a bekliyoruz." diye konuştu.

        Kastamonu'dan gelen Metin Yüzgüleç ise, "Hafta sonları Ilgaz'a gelip sosyal faaliyetler yapıyoruz. Kayak, doğa yürüyüşleri yapıyoruz. Ilgaz doğal güzellik olarak bulunmaz bir cennet. Bu hafta sonu yoğunluk çok güzel. Ilgaz bu hafta daha bir yoğunluk yaşıyor." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Restoranda yemek sonrası ölüm! 649 gündür otopsi raporu çıkmadı
        Restoranda yemek sonrası ölüm! 649 gündür otopsi raporu çıkmadı
        4 çocuğunu öldüren canavar babaya 'av' oyunu!
        4 çocuğunu öldüren canavar babaya 'av' oyunu!
        Şişli'de AVM'de şoke eden olay: Araç yürüyen merdivenlere daldı
        Şişli'de AVM'de şoke eden olay: Araç yürüyen merdivenlere daldı
        17 yaşında düğün olayında sıcak gelişme!
        17 yaşında düğün olayında sıcak gelişme!
        "Şöhretim azaldı, mutluluğum arttı"
        "Şöhretim azaldı, mutluluğum arttı"
        Ali Turap'a Braga kancası!
        Ali Turap'a Braga kancası!
        Afganistan'da uçak düştü
        Afganistan'da uçak düştü
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        "Birbirlerini öpmelerini isterim"
        "Birbirlerini öpmelerini isterim"
        Süper Lig'de dev randevu
        Süper Lig'de dev randevu
        Meteoroloji'den peş peşe uyarılar!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarılar!
        "Gerçeklerle yüzleşti"
        "Gerçeklerle yüzleşti"
        Çocuklar neden bayılır?
        Çocuklar neden bayılır?
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Avrupa'da yüz binler sokağa döküldü!
        Avrupa'da yüz binler sokağa döküldü!
        Otomobil park halindeki TIR'a çarptı: 2 ölü
        Otomobil park halindeki TIR'a çarptı: 2 ölü
        Binlerce Netanyahu karşıtından protesto
        Binlerce Netanyahu karşıtından protesto
        Bakan Fidan'dan kritik görüşme
        Bakan Fidan'dan kritik görüşme
        Pendik faciası!
        Pendik faciası!
        İki aile arasında 'muhtar adaylığı' kavgası: 9 yaralı
        İki aile arasında 'muhtar adaylığı' kavgası: 9 yaralı

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da ormanlar beyaz örtüyle kaplandı
        Kastamonu'da ormanlar beyaz örtüyle kaplandı
        Kastamonu'da yoğun sis etkili oldu
        Kastamonu'da yoğun sis etkili oldu
        Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde 35 endemik tür tespit edildi
        Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde 35 endemik tür tespit edildi
        Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe, bölgenin en uzun pistiyle kayakseverlerin terc...
        Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe, bölgenin en uzun pistiyle kayakseverlerin terc...
        Kastamonu'da karne töreni düzenlendi
        Kastamonu'da karne töreni düzenlendi