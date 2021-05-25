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Katalonya’da kayıp adam dinazor heykelinin içinde ölü bulundu

İspanya’ya bağlı özerk bölge Katalonya’da bir dinazor heykelinin bacağı içinde ceset bulundu. Heykelin içindeki cesedi fark eden bölgeden geçen baba ve oğul oldu. Polise göre, 39 yaşında olduğu bildirilen adamın ölümü, adamın cep telefonunun heykelin içine düşürmesiyle gerçekleşti. Telefonunu almaya çalışırken heykelinin içinde sıkışan adamın birkaç gün boyunca mahsur kaldığı tahmin ediliyor.

Katalonya’da kayıp adam dinazor heykelinin içinde ölü bulundu
Katalonya’da kayıp adam heykelin içinde ölü bulundu
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Barselona’nın Santa Coloma de Gramenet bölgesinde büyük dinazor heykelinin içine bir adamın cep telefonunun düşmesiyle gerçekleştiği bildiren olay cumartesi günü tespit edildi.

İlk tespitlere göre 39 yaşındaki adamın ölümü bir kaza sonucu gerçekleşti. Bölgesel polis teşkilatı sözcüsü, adamın ölümüne ilişkin kaza sonucu olduğunu, muhtemelen adamın düştüğü cep telefonu almasıyla birlikte heykelin bacağına sıkıştığını söyledi. Polis, ‘‘Görünüşe göre ilk önce heykelin başına girdi ve dışarı çıkamadı’’ ifadesini kullandı.

Polis teşkilatından yapılan açıklamada adamın cesedinin çıkarılabilmesi için heykelin kesilmesi gerektiğini söyledi.

Otopsi sonuçları beklenen ölüm için adamın dinazor heykelinin içinde ne kadar kaldığı bilinmiyor ancak polisler adamın heykelin içinde birkaç gün kaldığını tahmin ediyor.

Guardian'ın aktardığı habere göre adamın ailesi olay günü kayıp ihbarı vermişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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