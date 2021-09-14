"ÇOK DAHA İYİ HİSSEDİYORUM"

Hastane yatağında çekilen fotoğrafını yayınlayan Kate Beckinsale, gönderisine, "Çok daha iyi hissediyorum. Nazik mesajlarınız ve sevginiz için çok teşekkür ederim." ifadelerini not düştü. Takipçilerinden ünlü oyuncuya, "Geçmiş olsun" mesajları yağdı.